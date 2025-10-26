onedio
Haberler
Yaşam
Temizlik
Hangisini Almalı? Robot Süpürge ve Dikey Süpürgeyi Tüm Detaylarıyla Anlatıyoruz!

Hangisini Almalı? Robot Süpürge ve Dikey Süpürgeyi Tüm Detaylarıyla Anlatıyoruz!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
26.10.2025 - 11:31

Söz konusu ev temizliği olduğunda süpürgelerden daha büyük bir yardımcımız olmadığı doğru. Fakat teknoloji geliştikçe seçeneklerimizin artması hangi süpürgeyi alacağımıza karar vermemizi zorlaştırdı. Haliyle siz de ev temizliğini daha kolay hale getirmek için hangi süpürgeyi almanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Robot süpürgenin de dikey süpürgenin de güçlü yönleri var, bu nedenle karar vermek çok zor. 

Ama sizin için merak edilen tüm detayları paylaştık!

Kontrol sizde olsun istiyorsanız yanıt dikey süpürge!

Bazı insanlar temizliğin tamamlandığına gözleriyle görmeden inanmaz ve kontrolü başkasına bırakmak istemezler. Her an hızlı temizlik yapmak için hazır halde bekleyen, çeşitli modlarıyla her ihtiyacını karşılayan güçlü bir dikey süpürge, onlar için en uygunudur. Çünkü onunla kontrolün tamamı sizde olur. Modu, çalışma süresini hatta kullanılacak başlığı bile gönlünüzce seçebilirsiniz.

İşler kendiliğinden tamamlansın istiyorsanız yanıt robot süpürge.

Bazı insanlarsa temizlikle uzaktan yakından ilgilenmek istemez ama işler bir şekilde tamamlansın isterler. Uygulama üzerinden kontrol imkanı sunan, kendi kendine tüm evi haritalayarak belirlenen saatte çalışan robot süpürge, eve gelince her yerin tertemiz olmasını sağlar. Üstelik günlük toz ve kirleri temizlemede üstüne yoktur. Dolayısıyla işlere dokunmadan işler tamamlansın isterseniz, sizin ihtiyacınız robot süpürge.

Kalabalık alanlar için robot süpürge uygun olmayabilir.

Evde fazla eşyanız varsa, olan eşyaların da altları yüksek değilse robot süpürge sizin işinizi görmeyebilir. Bu durumda sizi halı modu ve silme süpürme özellikli bir Philips 2000 serisi robot süpürge bile kurtaramaz. Çünkü robot süpürgelerin kendiliğinden sorunsuz çalışmak için belirli alana ve hareket eksikliğine ihtiyacı olur. Zeminin çok sayıda ve düzensiz eşyayla kaplı olduğu bir alanda sürekli bir yerlere çarparak yolunu şaşırabilir. Bu da temizliği etkisiz hale getirir.

Çok başlık imkanı dikey süpürgelerin kullanım alanını genişletir.

Dikey süpürgelerse çok eşya olan alanlarda bile etkili bir çözüm olarak öne çıkar. Çünkü takılır çıkarılır çeşit çeşit başlığı ve manuel kontrol imkanıyla alana doğrudan müdahale etmenizi sağlar. Böylece evdeki eşyaların aralarını, koltuk altlarını ve dolapları bile kolayca temizleyebilirsiniz. Üstelik ıslak kuru süpürmeye uygun Philips AquaTrio 9000 serisi bir dikey süpürgeyle yerdeki ıslaklıkları ve döküntüleri de anında temizleyebilirsiniz.

Robot süpürge temizlikten vakit kazanmak için biçilmiş kaftan.

İşteyken veya dışarıdayken bir anda eve misafir geleceği haberini aldınız diyelim... O an stres olmamak mümkün değil! Özellikle de ev dağınıksa ve hızlı da olsa süpürülmesi gerekiyorsa imdat çığlığınıza robot süpürge anında yetişir. Temizlikte zamandan kazanmak istediğiniz her an, süpürgenizi uzaktan başlatabilirsiniz. Hatta evinizin detaylı haritalamasını çıkaran Philips 2000 serisi robot süpürge ile süpürgenin şarjını da dert etmezsiniz. Çünkü şarjı azaldığında kendi kendine istasyona dönüp şarj olur ve 130 dakikaya kadar kesintisiz çalışabilir.

Merdivenli bir ev için en iyisi dikey süpürge.

Çünkü teknoloji ne kadar gelişmiş olsa da hala merdivenleri kendi başına çıkan bir robot süpürge yapılmadı. Dolayısıyla katlar arasına süpürgeyi kendiniz taşımayacaksanız, sizin tercihiniz dikey süpürge olmalı. İstediğiniz kata çıkarıp anında çalıştırmaya başlayacağınız bir dikey süpürgeyle şipşak temizlik yapabilir ve evdeki tüm zor alanlara kolayca erişebilirsiniz.

Tüylü dostu olanlar için cevap yine dikey süpürge.

Robot süpürgeler kullanışlı, güçlü ve faydalı olabilir. Ama evde sürekli tüy döken, üstelik tüyleri zemin veya koltuk demeden her yere yayan bir patili dostunuz varsa daha yüksek kontrol sahibi olmanız mantıklı. Philips AquaTrio 9000 serisi bir dikey süpürge, sadece zemindeki göz görülür tüyleri ve tozları değil, havadaki mikro kirleri bile içine çekebilir. Tespit edilmesi zor yerleri aydınlatarak ve her yere girerek evinizi tamamen tüyden ve mikroptan arındırabilir.

Elbette patili evler robot süpürge de kullanabilir.

Ama bu durumda süpürgeyi arada bir kontrol etmekte ve başına bir şey geldi mi diye bakmakta fayda var. Çünkü patili dostların oyuncak olarak algılayacağı robotunuz bazen güvende olmayabilir. Yine de normal koşullarda yüksek emiş gücü sayesinde zemindeki tüyleri, ince kılları, kırıntıları ve ince partikülleri temizlemek için gayet yeterlidir. Hatta uygun modeliniz varsa halıların ve ıslak zeminlerin bile temizlendiğinden emin olabilirsiniz.

Dikey süpürgenizi temizlemek için biraz çabaya ihtiyacınız olur.

Dikey süpürgeleri kullanmak son derece keyiflidir ama performansın yüksek kalması için düzenli olarak filtre ve hazne temizliği yapmanız gerekir.  Devrim niteliğindeki ıslak ve kuru süpürme özelliğiyle öne çıkan Philips AquaTrio 9000 dikey süpürge ise bu aşamada bile kolaylık sağlar. Nitekim hazneyi boşaltıp temizlik suyunu doldurduktan sonra süpürgeyi istasyonda kendi kendini temizlemeye bırakabilirsiniz. Bu da hem fırçaların ve iç aksamın tertemiz olmasını sağlar hem de daha sonra yapacağınız temizlik kalitesini artırır.

Robot süpürgelerde hazne boşaltmak bile otomatik.

Robot süpürgelerin bir diğer avantajı da sadece temizliği değil temizlikten sonra yapılması gereken hazne boşaltma gibi işlemleri bile otomatikleştirmesi. Philips 2000 serisi akıllı bir robot evinizi tek seferde silip süpürdükten sonra dolan haznesini de kendi kendine boşaltabilir. Kirleri istasyonda 70 güne kadar tutan ve sizi hazne boşaltma zahmetinden kurtaran dev 3 litrelik kapasitesi, hayatı sizin için daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştırabilir. Üstelik bu sırada tozu ne dışarı salar ne de astım ve alerji sorunu yaratır.

Söz konusu bütçe olduğunda süpürgenin türü değil özellikleri önemli.

Robot ve dikey süpürgelerde bir hayli geniş bir bütçe aralığı mevcut. Dolayısıyla konu ürünün çeşidi değil de özellikleriyle ilgili. Tercih ettiğiniz ürün ne olursa olsun eğer etkili temizlik yapmak ve gerçek anlamda fayda sağlamak istiyorsanız, piyasa ortalamalarının biraz üzerine çıkmanız gerek. Ama bunu uzun süreli, kaliteli ve doğru bir yatırım olarak değerlendirdiğinizde asla zarar etmeyeceğinizi anlayabilirsiniz.

