Hangi Meghan Trainor Şarkısısın?
Hangi Meghan Trainor şarkısı senin ruh halinle birebir örtüşüyor? Eğlenceli testimizi çöz, seni en iyi anlatan şarkıyı hemen öğren!
Hazırsan, seni sen yapan o şarkıyla tanışalım!👇🏻
1. Bir Meghan Trainor seçerek teste başlayalım!
2. Bir gif seç!
3. Bir tane daha :)
4. Müzik zevkine ne kadar güveniyorsun? Puanlar mısın?
5. Meghan Trainor'ın ses rengi hangisi?
6. Bu emojilerden en çok hangisini kullanıyorsun?
7. Onun şarkısını dinlerken hayali klip çekmişliğin var mı?
8. Son olarak, bir konser fotoğrafı seç!
Meghan Trainor - All About That Bass
Meghan Trainor - Me Too
Meghan Trainor - NO
Meghan Trainor - Dear Future Husband
