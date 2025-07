Hangi Karakter Özelliğin Evine Yansımış?

Senin için ev sadece yaşanılan değil, hissedilen bir yer. Senin duygusallığın evin her köşesinde! Eşyalarla anılar kurmuşsun. Her köşe bir hafıza, her obje bir duygu... Yeni olan değil, anlamlı olan seni cezbediyor. Kendinle ve evinle gerçekten de çok derin bir bağın var ve bu duygusal durum evinin her yerine sinmiş durumda.