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Hangi Karakter Özelliğin Evine Yansımış?

etiket Hangi Karakter Özelliğin Evine Yansımış?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.07.2025 - 10:28

Her ev, ev sahibinden bir parça taşır. Peki senin evinin öne çıkan özelliği ne? Hangi karakter özelliğin evine yansımış? Tüm bu soruların yanıtını öğrenmek için yapman gereken tek şey sorulara doğru yanıtları vermek!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Peki yaşını da seçer misin?

3. Evine ilk kez gelen birinin dikkatini bunlardan hangisi çeker?

4. Genellikle evde en çok nerede vakit geçiriyorsun?

5. Senin salonunda öne çıkan o parça hangisi peki?

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Kitaplığındaki kitapları isim veya renklerine göre ayırır mısın?

6. Genellikle evin nasıl kokar?

7. Evinin duvarlarında bunlardan hangisi var?

Kesinlikle yaratıcılık!

Senin evin sıradan olmakla yetinmiyor tıpkı senin gibi! Duvarlar, köşeler ve objelerle kendini anlatıyorsun resmen. Yaratıcılığın evin her köşesinde! Dekorasyon senin için sadece estetik değil, resmen anlatı biçimi. Duygularını renklerle ifade ediyor, objelerle ruh halini değiştiriyorsun. Evine giren biri, senin enerjini direkt olarak fiziksel olarak hissediyor.

Kesinlikle kontrollü!

Evindeki düzen, senin zihinsel sistematiğini yansıtıyor resmen. Planlı, öngörülü, her şeyin yerli yerinde olmasından hoşlanan bir yapın var. Bu yüzden karmaşadan uzak, güven veren bir alan yaratmışsın kendine. Liste yapmayı, düzenlemeyi, önceden düşünmeyi seviyorsun. Disiplinli ve sorumluluk sahibi yanın evin her köşesinde!

Kesinlikle rahatlık!

Senin evinde kurallar yok, konfor var. Sen kendini yormadan yaşamayı bilen birisin, bu özelliğin de evin her köşesine yansımız. Hayat senin için akışta olmak demek. Evini de bu şekilde kurgulamışsın. Biraz dağınık ama sıcak, biraz karmaşık ama gerçek. Her telden bir şeyler var!

Kesinlikle duygusallık!

Senin için ev sadece yaşanılan değil, hissedilen bir yer. Senin duygusallığın evin her köşesinde! Eşyalarla anılar kurmuşsun. Her köşe bir hafıza, her obje bir duygu... Yeni olan değil, anlamlı olan seni cezbediyor. Kendinle ve evinle gerçekten de çok derin bir bağın var ve bu duygusal durum evinin her yerine sinmiş durumda.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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