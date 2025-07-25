Hangi Karakter Özelliğin Evine Yansımış?
Her ev, ev sahibinden bir parça taşır. Peki senin evinin öne çıkan özelliği ne? Hangi karakter özelliğin evine yansımış? Tüm bu soruların yanıtını öğrenmek için yapman gereken tek şey sorulara doğru yanıtları vermek!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Peki yaşını da seçer misin?
3. Evine ilk kez gelen birinin dikkatini bunlardan hangisi çeker?
4. Genellikle evde en çok nerede vakit geçiriyorsun?
5. Senin salonunda öne çıkan o parça hangisi peki?
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Kitaplığındaki kitapları isim veya renklerine göre ayırır mısın?
6. Genellikle evin nasıl kokar?
7. Evinin duvarlarında bunlardan hangisi var?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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