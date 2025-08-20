Hangi Arabesk Şarkı Aşk Hayatını Anlatıyor?

Her ilişkide iniş çıkışlar, duygu patlamaları ve ayrılıklar olur. Tüm bu duygularla başa çıkarken de şarkılar çok iyi gelir. Peki senin aşk hayatın ne kadar karmaşık? Her şey yolunda mı yoksa yeni bir heyecana mı ihtiyacın var? Bize aşk hayatından bahset, sen hangi arabesk şarkıyı yaşıyorsun söyleyelim. 👇