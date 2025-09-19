onedio
Hande'yi Çabuk Unuttu: Hakan Sabancı Ünlü Oyuncuyla Birlikte Beşiktaş Maçında Görüldü!

19.09.2025 - 16:49

Hande Erçel’le ayrılığının ardından özel hayatıyla mercek altında olan Hakan Sabancı, bu kez tribünlerde görüntülendi. Blog Yağmuru'nun ortaya attığı ve sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre Sabancı, Beşiktaş maçını yanında ünlü bir oyuncu ile izledi. Bu gelişme, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=DIsAh...
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıla yakın süren aşklarını yaklaşık bir ay önce noktaladı.

Ayrılık haberi bir anda gündeme bomba gibi düşerken, ikilinin neden yollarını ayırdığına dair farklı iddialar peş peşe ortaya atıldı.

Çiftin ayrılığında en çok konuşulan konu, Hakan Sabancı’nın isminin farklı kişilerle anılması oldu. Özellikle sosyal medyada dolaşan “ihanet” söylentileri ayrılığı tetikleyen en güçlü sebep olarak gösterildi.

Ayrılık sonrası, Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın açıklama yapmak zorunda kalması da bu iddiaları güçlendirdi. Bu durum, aile içinde de gerginlik yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi. 

Bir diğer ihtimal ise Hande Erçel’in yeni dizisi, reklam anlaşmaları ve projeleri ile Hakan Sabancı’nın iş hayatı nedeniyle ilişkiye yeterince zaman ayıramamaları oldu.

Gözler Hakan Sabancı ve Hande Erçel'e dönmüşken Blog Yağmuru'ndan gelen iddia şoklara soktu.

Hande Erçel ile yollarını ayırdıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, bu kez yeni bir iddiayla magazin gündemini karıştırdı. Sosyal medyada hızla yayılan haberlere göre Sabancı, Beşiktaş maçını ünlü oyuncu Mina Derman ile birlikte izledi.

Blog Yağmuru tarafından ortaya atılan bu iddia, “Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu beraberinde getirdi. Tribünde yan yana görüldükleri öne sürülen ikili hakkında henüz net bir fotoğraf karesi paylaşılmadı. Ancak kulislerde, Sabancı ve Derman’ın yakınlaştığı söylentileri dolaşıyor.

