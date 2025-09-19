Hande'yi Çabuk Unuttu: Hakan Sabancı Ünlü Oyuncuyla Birlikte Beşiktaş Maçında Görüldü!
Hande Erçel’le ayrılığının ardından özel hayatıyla mercek altında olan Hakan Sabancı, bu kez tribünlerde görüntülendi. Blog Yağmuru'nun ortaya attığı ve sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre Sabancı, Beşiktaş maçını yanında ünlü bir oyuncu ile izledi. Bu gelişme, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu beraberinde getirdi.
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıla yakın süren aşklarını yaklaşık bir ay önce noktaladı.
Gözler Hakan Sabancı ve Hande Erçel'e dönmüşken Blog Yağmuru'ndan gelen iddia şoklara soktu.
O iddiayı şöyle bırakalım:
