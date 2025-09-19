Hande'yi Çabuk Unuttu: Hakan Sabancı Ünlü Oyuncuyla Birlikte Beşiktaş Maçında Görüldü!

Hande Erçel ile yollarını ayırdıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, bu kez yeni bir iddiayla magazin gündemini karıştırdı. Sosyal medyada hızla yayılan haberlere göre Sabancı, Beşiktaş maçını ünlü oyuncu Mina Derman ile birlikte izledi.

Blog Yağmuru tarafından ortaya atılan bu iddia, “Acaba yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu beraberinde getirdi. Tribünde yan yana görüldükleri öne sürülen ikili hakkında henüz net bir fotoğraf karesi paylaşılmadı. Ancak kulislerde, Sabancı ve Derman’ın yakınlaştığı söylentileri dolaşıyor.