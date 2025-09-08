Hande Baladın'ın Taylandlılardan Yoğun İlgi Görmesinin Sebebi 'Büyük' Burnu mu?
Milli voleybolcularımız sadece ülkemizde değil, dünya çapında tanınıyor. Geniş bir fan kitlesine ulaşan Filenin Sultanları, son zamanlarda özellikle Doğu ülkelerinin radarında. Son olarak Tayland'da oynanan finalin ardından Taylandlıların millilerimize olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı.
Fakat burada dikkatimizi çeken bir şey daha var: Taylandlıların Hande Baladın'a duyduğu ayrı bir ilgi var!
Peki sebebi ne olabilir?
Kaynak: X / ahmetcigsar
Tayland'da oynanan maçların ardından Taylandlıların millilerimize duyduğu hayranlık dikkatlerden kaçmadı.
Hayranlar daha sonra Hande Baladın'ı hediyelere boğdular!
Peki tüm bunların sebebi Hande Baladın'ın burnu olabilir mi?
Görünüşe göre bu kullanıcının tespiti doğru!
İri ve çekik gözler, karakteristik bir burun, üçgen ve zarif yüz hattı.
