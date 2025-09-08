onedio
Hande Baladın'ın Taylandlılardan Yoğun İlgi Görmesinin Sebebi 'Büyük' Burnu mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.09.2025 - 12:09

Milli voleybolcularımız sadece ülkemizde değil, dünya çapında tanınıyor. Geniş bir fan kitlesine ulaşan Filenin Sultanları, son zamanlarda özellikle Doğu ülkelerinin radarında. Son olarak Tayland'da oynanan finalin ardından Taylandlıların millilerimize olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı. 

Fakat burada dikkatimizi çeken bir şey daha var: Taylandlıların Hande Baladın'a duyduğu ayrı bir ilgi var!

Peki sebebi ne olabilir?

Kaynak: X / ahmetcigsar

Kaynak 2: YouTube / MyThai24

Tayland'da oynanan maçların ardından Taylandlıların millilerimize duyduğu hayranlık dikkatlerden kaçmadı.

Havalimanına karşılamaya gelenler, otelin önünde bekleyenler, hediyelere boğanlar...Bu sevgi seli tüm takım oyuncularımıza gösterilse de sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla Hande Baladın'a ayrı bir sevgileri var. 

Öyle ki Hande Baladın'ın doğum gününde Tayland'daki fanları bir AVM'nin bilboardunu kiralayarak Baladın'a sürpriz hazırlamışlardı. Güzel bir klip hazırlayan hayranlar, Hande Baladın'a övgüler yağdırmıştı.

O anlar sosyal medyada epey konuşulmuştu;

Hayranlar daha sonra Hande Baladın'ı hediyelere boğdular!

Peki tüm bunların sebebi Hande Baladın'ın burnu olabilir mi?

X'te ahmetcigsar isimli bir kullanıcı, Tay fanların Hande'ye olan sevgisinin, Hande'nin burnundan kaynaklandığını iddia etti. Paylaşımın devamındaki ifadeler ise şöyle;

'Tay kadınlarının burnu çok küçük olduğundan bunu bir kusur gibi görüyorlar ve istedikleri burun tam anlamıyla Hande Baladın burnu. Erkekleri de bunu çok çekici bulur.

Yılın analizi olarak bırakıyorum :D''

Bir sonraki paylaşım ise şu şekilde:

'Ben bile büyük burunlu olduğum için iltifat duymuştum hem kadınlardan hem erkeklerden :)

İlk sırada göz kapağı kaldırma ameliyatı var Tayland'da. Hande'nin göz kapağı kaldırılmış gibi asyalı bakış da var biraz. Kısaca Tay kadınlarının ve erkeklerin muhteşem estetik kadın tanımına aşırı uyuyor Hande :)'

Görünüşe göre bu kullanıcının tespiti doğru!

2020'de yayımlanan bir araştırmaya göre, Tayland'daki en yaygın estetik işlem, liposuction yani yağ alma işlemi. Bu işlemi ise göğüs büyütme, göz kapağı ameliyatı, karın germe ve burun estetiği izliyor. Fakat burun esteteği denildiğinde karşımıza düşündüğümüzden daha farklı bir işlem çıkıyor.

YouTube'da 'MY THAI 24 - Discover the Real Thailand' isimli kanal, 'Thai Women Love Big Nose' (Tay Kadınları Büyük Burunları Seviyor) başlıklı bir video paylaştı. Bu videoya göre, Tayland'da milyonlarca kadın 'burun büyütme' ameliyatı yaptırıyor! 

Tayland'daki kadınlar, küçük burunların değil büyük burunların güzel ve karakteristik olduğunu düşünüyor. Doğuştan minik buruna sahip Tay kadınları, genellikle burunlarını büyütmek için bıçak altına yatıyor. Tayland'da 'Burnunuz ne kadar büyükse o kadar güzelsiniz' anlayışı bulunuyor. Hatta kadınlardan bu işlemleri yaptırmak için arkadaşlarından borç alanlar bile var.

İri ve çekik gözler, karakteristik bir burun, üçgen ve zarif yüz hattı.

Taylandlı kadınlar, iri ve çekik gözlerden, üçgen ve zarif yüz hattından, parlak ve düzgün dişlerden, ince, fit ve narin vücut yapısından hoşlanıyor. Kadınlarda kaslı ama bir o kadar da fit görünüm, genellikle daha çok seviliyor. 

Dolayısıyla Hande Baladın'ı neden sevdikleri aslında oldukça aşikar :) Acaba estetisyenlere Hande Baladın'ın fotoğrafını gösteriyorlar mıdır?

