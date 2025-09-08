Hande Baladın'ın Taylandlılardan Yoğun İlgi Görmesinin Sebebi 'Büyük' Burnu mu?

2020'de yayımlanan bir araştırmaya göre, Tayland'daki en yaygın estetik işlem, liposuction yani yağ alma işlemi. Bu işlemi ise göğüs büyütme, göz kapağı ameliyatı, karın germe ve burun estetiği izliyor. Fakat burun esteteği denildiğinde karşımıza düşündüğümüzden daha farklı bir işlem çıkıyor.

YouTube'da 'MY THAI 24 - Discover the Real Thailand' isimli kanal, 'Thai Women Love Big Nose' (Tay Kadınları Büyük Burunları Seviyor) başlıklı bir video paylaştı. Bu videoya göre, Tayland'da milyonlarca kadın 'burun büyütme' ameliyatı yaptırıyor!

Tayland'daki kadınlar, küçük burunların değil büyük burunların güzel ve karakteristik olduğunu düşünüyor. Doğuştan minik buruna sahip Tay kadınları, genellikle burunlarını büyütmek için bıçak altına yatıyor. Tayland'da 'Burnunuz ne kadar büyükse o kadar güzelsiniz' anlayışı bulunuyor. Hatta kadınlardan bu işlemleri yaptırmak için arkadaşlarından borç alanlar bile var.