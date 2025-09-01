Hamile Koltuğu Krizi: İçerik Üreticisi Buket Kaya Koltuğa Oturduğu İçin Bir Adamla Yaşadığı Tartışmayı Anlattı

Dışarıdan bakıldığında kolay ve son derece sempatik bir süreç gibi görünse de hamilelik kadınlar için epey zorlayıcı olabiliyor. Henüz ilk haftalarda farklı riskler söz konusu olurken, bebeğin anne karnında büyümesiyle kadının bedeni de hayatı da değişime uğruyor. Anne ve bebeğin sağlığının korunması öncelikli olduğundan, toplum içinde bunu korumak için de yasalar bulunuyor. Ancak gel gör ki iş uygulamaya gelince yine sınıfta kalınıyor.

İçerik üreticisi Buket Kaya, hamileliğinde kendini oldukça sinirlendiren bir durumu takipçileriyle paylaştı. Otobüste yer alan hamile koltuğuna oturmak yasal hakkıyken bir adamın 'Ben de hamileyim o zaman' diyerek kendisiyle tartıştığını anlattı.