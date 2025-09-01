onedio
Hamile Koltuğu Krizi: İçerik Üreticisi Buket Kaya Koltuğa Oturduğu İçin Bir Adamla Yaşadığı Tartışmayı Anlattı

Hamile Koltuğu Krizi: İçerik Üreticisi Buket Kaya Koltuğa Oturduğu İçin Bir Adamla Yaşadığı Tartışmayı Anlattı

Merve Ersoy
Merve Ersoy
01.09.2025

Dışarıdan bakıldığında kolay ve son derece sempatik bir süreç gibi görünse de hamilelik kadınlar için epey zorlayıcı olabiliyor. Henüz ilk haftalarda farklı riskler söz konusu olurken, bebeğin anne karnında büyümesiyle kadının bedeni de hayatı da değişime uğruyor. Anne ve bebeğin sağlığının korunması öncelikli olduğundan, toplum içinde bunu korumak için de yasalar bulunuyor. Ancak gel gör ki iş uygulamaya gelince yine sınıfta kalınıyor.

İçerik üreticisi Buket Kaya, hamileliğinde kendini oldukça sinirlendiren bir durumu takipçileriyle paylaştı. Otobüste yer alan hamile koltuğuna oturmak yasal hakkıyken bir adamın 'Ben de hamileyim o zaman' diyerek kendisiyle tartıştığını anlattı.

Instagram'da @bukettir kullanıcı adına sahip Buket Kaya, hamile koltuğuna oturduğu için bir adamın kendisiyle tartıştığını anlattı.

İçerik üreticisi Buket Kaya, hamile olduğu için yasal olarak hakkı olan öncelik hakkını kullandığını anlattı.

Ancak otobüste hamile koltuğuna oturduğu için bir adamın yolculuk boyunca kendisiyle tartıştığını anlatan Kaya, adamın 'O zaman ben de hamileyim' dediğini açıkladı. Buket Kaya, kendisiyle tartışan kişinin yanındakilere de kendisini şikayet ettiğini fakat kimsenin kendisini savunmadığını dile getirdi.

