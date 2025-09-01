onedio
Dostoyevski Kitaplarına Benzetildi: Rus Annenin Sabah Rutini Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Dostoyevski Kitaplarına Benzetildi: Rus Annenin Sabah Rutini Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.09.2025 - 22:48

Pek çok sosyal medya fenomeninin günlük rutinlerine şahit oluyoruz. Kimi sabah rutinini, kimi cilt temizleme rutinini, kimi ofisini paylaşıyor. Herkesin hayatına tanık olduğumuz bu günlerde, Rusya'da yaşayan bir anne de sabah rutinini paylaştı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde kadın ve çocuğunun yaşadığı ev Rus edebiyatında konusu geçen evlere benzetildi.

Kaynak: https://x.com/populicc/status/1962400...
Rusya'da yaşayan bir anne, sabah rutinini paylaştı.

Kadının yaptığı paylaşımda evindeki rutubet ve düzensizlik dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından pek çok yorum yapıldı. Kadının yaşadığı ev, Rus edebiyatındaki evlere benzetildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
