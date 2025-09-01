onedio
Onsuz Bomboşmuş! Bir Erkek, Sevgilisiyle Olan Hayatını Tek Başına Olan Hayatıyla Karşılaştırdı

01.09.2025 - 21:52

Hayatımıza biri girdiğinde tüm düzenimiz değişebilir. Yalnızlığımızın son bulmasının yanı sıra, hayatımızı da ona göre değiştiririz. Genç bir adam da sevgilisi yanındayken ve o yokken olan hayatını karşılaştırdı. Ortaya oldukça etkileyici anlar çıktı.

Kaynak: Populicc

Genç bir adam, hayatının sevgilisiyle olduğu ve olmadığı anlarını karşılaştırdı.

Aşık olduğumuz insanla birlikteysek hayat bambaşka görünür.

Bu yalnızca manevi bir söyleyiş değil, gerçekten hayatımız değişir. İster istemez birbirine göre şekil alan çiftler, hayatlarına renk katar. Hatta düzenleri de buna göre değişir. Bu videodaki genç de sevgilisinin yanında hayatının nasıl göründüğünü takipçileriyle paylaşmış.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
