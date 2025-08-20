Güzellik Kalpılarına Rest Çekti: Bir Dönem Yüzündeki İzlerle Çok Konuşulan İzel'den Filtresiz Paylaşım!
Türk pop müziğinin güçlü sesi İzel, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, “Selülitler gerçektir” notuyla doğal ve filtresi halini paylaştı!
Türk pop müziğinin en özel seslerinden biri olan İzel Çeliköz, kariyerine 90’ların en unutulmaz gruplarından biriyle adım atmıştı.
Hem sesiyle hem de sahnedeki enerjisiyle kısa sürede zirveye çıkan İzel, yalnızca şarkılarıyla değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
İzel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla, beden algısı ve estetik baskılara karşı güçlü bir duruş sergiledi.
İzel, filtresiz bir fotoğrafını paylaşarak, "Selülitler gerçektir" notunu düşerken, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla beden algılarına adeta rest çekti.
