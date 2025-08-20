onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güzellik Kalpılarına Rest Çekti: Bir Dönem Yüzündeki İzlerle Çok Konuşulan İzel'den Filtresiz Paylaşım!

Güzellik Kalpılarına Rest Çekti: Bir Dönem Yüzündeki İzlerle Çok Konuşulan İzel'den Filtresiz Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.08.2025 - 15:43

Türk pop müziğinin güçlü sesi İzel, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, “Selülitler gerçektir” notuyla doğal ve filtresi halini paylaştı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin en özel seslerinden biri olan İzel Çeliköz, kariyerine 90’ların en unutulmaz gruplarından biriyle adım atmıştı.

Türk pop müziğinin en özel seslerinden biri olan İzel Çeliköz, kariyerine 90’ların en unutulmaz gruplarından biriyle adım atmıştı.

İzel’in müzik yolculuğu, 1990’lı yıllarda Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi ile kurduğu efsane grup “İzel-Çelik-Ercan” ile başladı. 'Dönmelisin', 'Özledim' gibi şarkılarla hafızalara kazınan üçlü, dönemin pop müziğine damga vurdu. Ancak, grup içindeki anlaşmazlıklar ve farklı müzikal yönelimler nedeniyle ekip kısa sürede yollarını ayırdı. Bu ayrılık, magazin sayfalarında “ihanet”, “güç savaşı” gibi iddialarla günlerce konuşuldu.

Hem sesiyle hem de sahnedeki enerjisiyle kısa sürede zirveye çıkan İzel, yalnızca şarkılarıyla değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Hem sesiyle hem de sahnedeki enerjisiyle kısa sürede zirveye çıkan İzel, yalnızca şarkılarıyla değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

İzel, yalnızca sahne başarısıyla değil, inişli çıkışlı özel hayatıyla da sürekli gündeme geldi. Özellikle aşk hayatı, sahne arkası polemikleri ve dönem dönem yaşadığı sağlık sorunları magazin basınında geniş yankı bulmuştu.

Bir dönem yaşadığı ruhsal bunalım ve kariyerine ara vermesi de kamuoyunda “İzel müziği bırakıyor mu?” sorularını beraberinde getirmişti. Tüm bu süreçlere rağmen İzel, güçlü duruşuyla tekrar sahnelere dönerek hayranlarını sevindirdi.

Kendisi geçmişte yaşadığı ihanet yüzündeki izlerle de gündeme gelmişti:

İzel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla, beden algısı ve estetik baskılara karşı güçlü bir duruş sergiledi.

İzel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla, beden algısı ve estetik baskılara karşı güçlü bir duruş sergiledi.

İzel, daha önce de benzer bir yaklaşım sergileyerek, yüzündeki izlerin stres kaynaklı olduğunu söylemiş ve bu konuda yapılan eleştirilere karşı filtresiz bir fotoğraf paylaşarak yanıt vermişti.

İzel, filtresiz bir fotoğrafını paylaşarak, "Selülitler gerçektir" notunu düşerken, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla beden algılarına adeta rest çekti.

İzel, filtresiz bir fotoğrafını paylaşarak, "Selülitler gerçektir" notunu düşerken, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla beden algılarına adeta rest çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın