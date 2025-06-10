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Güney Kore Dizi ve Filmleri Neden Son Dönemlerde Çok Popüler Oldu?

Güney Kore Dizi ve Filmleri Neden Son Dönemlerde Çok Popüler Oldu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 13:56

Kore dizileri izlerken siz de kendinizi bir bölümü daha açmaktan alıkoyamıyor musunuz? Her sahnede biraz daha duygusal bağ kuruyor, karakterlerin yaşadıkları size de dokunuyorsa yalnız değilsiniz. Bu diziler hissettirdikleriyle de insanı içine çekiyor. Üstelik bu etkiyi sadece romantik türde değil, suçtan fanteziye, sosyal eleştiriden distopyaya kadar geniş bir yelpazede sunuyorlar. Peki, bu yükseliş nasıl başladı ve neden durmak bilmiyor?

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kültür ihracatının gücünü keşfeden ilk ülkelerden biri: Güney Kore

Kültür ihracatının gücünü keşfeden ilk ülkelerden biri: Güney Kore

Güney Kore hükümeti 1990’lardan itibaren kültür ürünlerini birer ihracat kalemi olarak görmeye başladı. Dizi, film, müzik, moda ve kozmetik gibi alanlarda sağlanan devlet destekleri; prodüksiyon kalitesini artırdı, yaratıcı endüstrilerin büyümesini sağladı. 

Örneğin Digital Media City gibi yatırımlar sayesinde içerik üretimi merkezileştirildi, küresel dağıtım ağları güçlendirildi. Netflix gibi platformlarla yapılan anlaşmalarla K-dramalar dünya genelinde erişilebilir hale geldi Tüm bu stratejik hamleler sayesinde Kore dizileri  yumuşak güç (soft power) aracına dönüştü.

K-dramaları benzerlerinden ayıran en büyük özelliklerden biri, "affective interlude" olarak adlandırılan duygusal geçiş sahneleri.

K-dramaları benzerlerinden ayıran en büyük özelliklerden biri, "affective interlude" olarak adlandırılan duygusal geçiş sahneleri.

Bir karakterin sokak lambası altında düşüncelere daldığı, telefon kulübesinde kar altında mesaj dinlediği ya da geçmişe dair bir anının gözünde canlandığı bu anlar, dizilerin ritmini yavaşlatıp izleyiciyle duygusal bağ kurmasına olanak tanıyor. 

Diyalog neredeyse hiç yok ama müzik, görüntü ve oyunculukla verilen duygu öylesine sahici ki izleyiciyi ağlatmak da düşündürmek de mümkün oluyor. E haliyle ister istemez ana karakterde kendimizi bulmak kaçınılmaz oluyor.

Pek çoğunun, duygularımıza tercüman olduğunun altını çizmek gerek.

Pek çoğunun, duygularımıza tercüman olduğunun altını çizmek gerek.

Squid Game'in ekonomik eşitsizlik, The Glory'nin okul zorbalığı, Extraordinary Attorney Woo'nun otizm gibi sosyal meseleleri işlemesi, Kore dizilerini evrensel kılıyor. Hikayeler Kore'ye özgü detaylar içerse de evrensel temalar sayesinde dünyanın her yerinde karşılık bulabiliyor. Seyirciler bu dizilerde kendi hayatlarına dair izler görüyor; adalet arayışını, aşkı, yalnızlığı, aile bağlarını. Bu da onları yalnızca bir ülkenin üretimi olmaktan çıkarıp küresel bir duygusal deneyime dönüştürüyor.

Ayrıca K-drama senaristlerinin çoğunluğu kadın. Hollywood’daki 'erkek bakışı' yerine Kore dizilerinde kadın bakış açısı daha baskın. Özellikle romantik dizilerin, dünya çapında kadın seyirciler tarafından tercih edilmesini açıklıyor. Ancak içerikler romantizmle sınırlı değil; polisiye, bilim kurgu, distopya, psikolojik gerilim gibi farklı türlerde de güçlü kadın karakterler izleyiciyle buluşuyor.

Kore dizilerinde her sahnenin estetik olarak göze hitap etmesi tesadüf değil.

Kore dizilerinde her sahnenin estetik olarak göze hitap etmesi tesadüf değil.

Renk paletleri, kıyafetler, kamera açıları ve müzik kullanımı özenle seçiliyor. Squid Game’deki kırmızı tulumlar ve yeşil eşofmanlar gibi görsel ikonlar sadece sahneye değil popüler kültüre de damga vuruyor. Üstelik bu yüksek görsellik artık daha büyük bütçelerle destekleniyor. Netflix gibi platformların yaptığı milyar dolarlık yatırımlar sayesinde Kore dizilerinin kalite çıtası her geçen yıl biraz daha yükseliyor.

Hal böyle olunca K-drama izlemeye başlayan pek çok kişi kısa sürede Korece öğrenmek istiyor, Kore mutfağını merak ediyor ya da dizilerin çekildiği yerleri gezmek için Güney Kore’yi ziyaret ediyor. 

Ee, sizin en sevdiğiniz K-drama hangisi? Yorumlarda buluşalım!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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