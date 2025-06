Güney Kore Dizi ve Filmleri Neden Son Dönemlerde Çok Popüler Oldu?

Squid Game'in ekonomik eşitsizlik, The Glory'nin okul zorbalığı, Extraordinary Attorney Woo'nun otizm gibi sosyal meseleleri işlemesi, Kore dizilerini evrensel kılıyor. Hikayeler Kore'ye özgü detaylar içerse de evrensel temalar sayesinde dünyanın her yerinde karşılık bulabiliyor. Seyirciler bu dizilerde kendi hayatlarına dair izler görüyor; adalet arayışını, aşkı, yalnızlığı, aile bağlarını. Bu da onları yalnızca bir ülkenin üretimi olmaktan çıkarıp küresel bir duygusal deneyime dönüştürüyor.

Ayrıca K-drama senaristlerinin çoğunluğu kadın. Hollywood’daki 'erkek bakışı' yerine Kore dizilerinde kadın bakış açısı daha baskın. Özellikle romantik dizilerin, dünya çapında kadın seyirciler tarafından tercih edilmesini açıklıyor. Ancak içerikler romantizmle sınırlı değil; polisiye, bilim kurgu, distopya, psikolojik gerilim gibi farklı türlerde de güçlü kadın karakterler izleyiciyle buluşuyor.