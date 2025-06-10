Güney Kore Dizi ve Filmleri Neden Son Dönemlerde Çok Popüler Oldu?
Kore dizileri izlerken siz de kendinizi bir bölümü daha açmaktan alıkoyamıyor musunuz? Her sahnede biraz daha duygusal bağ kuruyor, karakterlerin yaşadıkları size de dokunuyorsa yalnız değilsiniz. Bu diziler hissettirdikleriyle de insanı içine çekiyor. Üstelik bu etkiyi sadece romantik türde değil, suçtan fanteziye, sosyal eleştiriden distopyaya kadar geniş bir yelpazede sunuyorlar. Peki, bu yükseliş nasıl başladı ve neden durmak bilmiyor?
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Kültür ihracatının gücünü keşfeden ilk ülkelerden biri: Güney Kore
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K-dramaları benzerlerinden ayıran en büyük özelliklerden biri, "affective interlude" olarak adlandırılan duygusal geçiş sahneleri.
Pek çoğunun, duygularımıza tercüman olduğunun altını çizmek gerek.
Kore dizilerinde her sahnenin estetik olarak göze hitap etmesi tesadüf değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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