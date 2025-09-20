Güneş Lekelerine Karşı Etkili Bakım Rutini Oluşturabileceğiniz Ürünler

Tek bir serum, pek çok fayda! Güneş lekelerine karşı etkili bir bakım rutini oluştururken mutlaka listede olması gereken ürünlerden biri. Hem ışıldatıyor hem de koruyor yani.

Sabah veya akşam yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Göz çevresi ile temasından kaçınmaya çalışın mümkün mertebe. Günlük olarak SPF 15’ten daha yüksek güneş koruyucu ürünlerle birlikte kullanabilirsiniz.

La Roche Posay Saf C12 Vitamini Işıltı Veren Serum