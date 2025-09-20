onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Güneş Lekelerine Karşı Etkili Bakım Rutini Oluşturabileceğiniz Ürünler

etiket Güneş Lekelerine Karşı Etkili Bakım Rutini Oluşturabileceğiniz Ürünler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
20.09.2025 - 15:03

Güneş lekelerine sahip olmak pek de keyifli değil, malum. Ancak bu durumdan kurtulmanın da yolları var. Özellikle güneş lekelerine karşı etkili olan bakım rutinleri oluşturmak gerekiyor. Rutininizi oluştururken hangi ürünlerden faydalanabileceğinize birlikte bakalım mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream, AHA açısından zengin ve içinde peeling etkili mikro tanecikler bulunuyor. Bu sayede cilt ışıl ışıl oluyor. Kremsi ve peeling etkili yapısıyla ise cildi yumuşacık bir hale getiriyor. Nemlendirici formülünün de olduğunu söyleyelim. Güneş lekelerine karşı oluşturacağınız bakım rutinine ekleyebilirsiniz.

Bioderma Pigmentbio Foaming Cream

Bioderma Photoderm Spot SPF 50+ Leke Karşıtı Güneş Kremi

Bioderma Photoderm Spot SPF 50+ Leke Karşıtı Güneş Kremi

Güneş lekelerine karşı oldukça etkili olan ürün, Maksimum anti UVB etkisi ve benzersiz UVA önleyici performansıyla öne çıkıyor. Özellikle iz konusundan hassas olanlar için söyleyebiliriz ki geriye yağlı bir tabaka ve beyaz izler bırakmıyor. Yaşlanmanın getirdiği kırışıklıklar için de bakım yapıyor. 

Bioderma Photoderm Spot SPF 50+ Leke Karşıtı Güneş Kremi

İdea Derma Arbutin Brightening Serum

İdea Derma Arbutin Brightening Serum

Özellikle ton eşitliğine önem veriyorsanız bu ürün tam size göre. Arbutin ve meyan kökü ekstresi içeriği ile hem aydınlık bir görünüm veriyor hem de lekelere karşı koruma sağlıyor. Ürünü yüz, boyun ve dekolte bölgesine ince bir tabaka halinde, tamamen emilene kadar hafifçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

İdea Derma Arbutin Brightening Serum

La Roche Posay Saf C12 Vitamini Işıltı Veren Serum

La Roche Posay Saf C12 Vitamini Işıltı Veren Serum

Tek bir serum, pek çok fayda! Güneş lekelerine karşı etkili bir bakım rutini oluştururken mutlaka listede olması gereken ürünlerden biri. Hem ışıldatıyor hem de koruyor yani. 

Sabah veya akşam yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Göz çevresi ile temasından kaçınmaya çalışın mümkün mertebe. Günlük olarak SPF 15’ten daha yüksek güneş koruyucu ürünlerle birlikte kullanabilirsiniz.

La Roche Posay Saf C12 Vitamini Işıltı Veren Serum

Vichy Liftactiv B3 Koyu Leke Karşıtı SPF50+ Krem

Vichy Liftactiv B3 Koyu Leke Karşıtı SPF50+ Krem

Koyu lekeler, bu üründen kolay kolay kaçamıyor. SPF50 güneş koruması ile oldukça güçlü bir koruma sağlıyor. Hızlı emiliyor, cilte yağlı ve yapışkan bir his bırakmayan formüle sahip. Her sabah kuru cildinize ürünü tek başına ya da Liftactiv B3 Serum'dan sonra uygulayabilirsiniz.

Vichy Liftactiv B3 Koyu Leke Karşıtı SPF50+ Krem

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı ve Işıltı Verici Serum

Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı ve Işıltı Verici Serum

%98 doğal türevli içeriğe sahip olan serum, koyu lekeler konusunda oldukça etkili. Tüm cilt tipleri için kullanımı uygun. Cilde hem ışıltı kazandırıyor hem de tüm yüzde eşitleme sağlıyor. Turunç çiçeği, portakal ağacı yaprağı, karpuz ve nane fito-aromatik, taze ve zarif kokusuyla da sizi kendinizden geçirtecek. 

Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı ve Işıltı Verici Serum

Skinceuticals Koyu Leke Karşıtı Bakım Seti

Skinceuticals Koyu Leke Karşıtı Bakım Seti

Tam teşekküllü bir bakım setiyle karşınızdayız. Bakım rutininiz için tek başına bir kahraman gibi! Skinceuticals, gelişmiş parlatıcı UV Savunması SPF 50, cildin UV kaynaklı renk bozulmasına karşı korunmasında oldukça etkili. Cildi güneşe maruz bırakmadan önce 15 dakika güneş kremi uyguladığınızdan emin olmalısınız.

Skinceuticals Koyu Leke Karşıtı Bakım Seti

Dermabien Melacure Leke Karşıtı Krem

Dermabien Melacure Leke Karşıtı Krem

Dermabien Melacure Leke Karşıtı Krem, cildin çok daha daha canlı ve parlak olmasına etkili içeriğiyle imkan sağlıyor. Güneş lekeleriniz için bakım rutininize eklemelisiniz.

Dermabien Melacure Leke Karşıtı Krem

Avene Cicalfate + Multi-Protective Repair Cream SPF50+ 30 ml

Avene Cicalfate + Multi-Protective Repair Cream SPF50+ 30 ml

Avene Termal Su'dan elde edilen postbiyotik aktif madde hem koruma sağlıyor hem de oldukça ferah bir etki bırakıyor ciltte. Hem de oldukça nemlendirici bir ürün. Doğal içeriği ile bebek, çocuk, yetişkin tüm ailenin fertleri rahatlıkla kullanbilir.

Avene Cicalfate + Multi-Protective Repair Cream SPF50+ 30 ml

Pure Choice Leke Karşıtı Tonik

Pure Choice Leke Karşıtı Tonik

Koyulaşmış ve güneş lekelerine maruz kalmış ciltler için bir nevi kurtarıcı görevi gören ürün, içeriğindeki glikolik asit ve bitkisel ekstraktlar ile ciltte oluşan yağ, kir ve makyaj kalıntılarını ortadan kaldırıyor. Cildinizi yıkadıktan ve kuruladıktan sonra bir parça pamuk yardımı ile yüzünüze, boynunuza ve dekolte bölgenize uygulayabilirsiniz.

Pure Choice Leke Karşıtı Tonik

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın