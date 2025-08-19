onedio
Güneş Kremi Kokusu Gibi Tatlı Yaz Hitleri

Ceren Özer
19.08.2025 - 23:28

Gözlükler takıldı, şortlar giyildi, güneş kremi sürüldü ve… playlist açıldı! Tatil moduna girmesen bile o tatlı yaz hissini yaşatacak parçalarla geldik. Plaja inmişsin gibi, bir yandan içecek yudumlayıp diğer yandan dans etmek isteyeceğin şarkılar burada. Hepsi bol güneşli, bol enerjili, içini kıpır kıpır eden 2025 yaz hitleri!

1. manifest - Yaşanacaksa

2. Kör Sevdam - Zeynep Bastık

3. Alex Warren - Ordinary

4. Gabriela | KATSEYE

5. Selin & Mabel Matiz - YANILIR GİBİ

6. Shake It To The Max (Fly) (Remix)

7. Move - Adam Port

8. Simge - Önümüz Yaz

9. Ezhel - Alabora

10. Connie Francis - Pretty Little Baby

11. Melike Şahin - Beni Ancak

12. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

13. Sabrina Carpenter - Manchild

Ceren Özer
