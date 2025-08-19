Güneş Kremi Kokusu Gibi Tatlı Yaz Hitleri
Gözlükler takıldı, şortlar giyildi, güneş kremi sürüldü ve… playlist açıldı! Tatil moduna girmesen bile o tatlı yaz hissini yaşatacak parçalarla geldik. Plaja inmişsin gibi, bir yandan içecek yudumlayıp diğer yandan dans etmek isteyeceğin şarkılar burada. Hepsi bol güneşli, bol enerjili, içini kıpır kıpır eden 2025 yaz hitleri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. manifest - Yaşanacaksa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kör Sevdam - Zeynep Bastık
3. Alex Warren - Ordinary
4. Gabriela | KATSEYE
5. Selin & Mabel Matiz - YANILIR GİBİ
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Shake It To The Max (Fly) (Remix)
7. Move - Adam Port
8. Simge - Önümüz Yaz
9. Ezhel - Alabora
10. Connie Francis - Pretty Little Baby
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Melike Şahin - Beni Ancak
12. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile
13. Sabrina Carpenter - Manchild
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın