Gözlerini Kapayıp Dinle: En Huzur Verici Melodiler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.11.2025 - 22:01

Hadi, gel biraz rahatlayalım! Gün boyunca koşturup durduk, kafamızda her türlü düşünce uçuştu ve belki de huzuru unutmaya başladık. Ama endişelenme, çünkü huzur burada! Evet, doğru duydun, müzikle dolu bir liste var karşında. Bu şarkılar öyle bir sakinleştiriyor ki, bir an için dünyaya gözlerini kapatıp, ‘bir dakika ben buradayım’ diye bağırmak isteyebilirsin. Ama korkma, bağırmanı gerektirecek bir şey yok. Bunu dinlerken tüm stresler kaybolacak.

1. Ludovico Einaudi – Nuvole Bianche

2. Sigur Rós – Sæglópur

3. Yiruma – River Flows in You

4. Sia – Breathe Me

5. Max Richter – On the Nature of Daylight

6. Explosions in the Sky – Your Hand in Mine

7. Brian Eno – An Ending

8. Philip Glass – Metamorphosis

9. Ásgeir – In the Silence

10. David Gray – This Year's Love

11. José González – Stay Alive

12. Nils Frahm – Says

13. Johann Johannsson – Flight from the City

14. Sigur Rós – Hoppípolla

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
