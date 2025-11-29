Gözlerini Kapayıp Dinle: En Huzur Verici Melodiler
Hadi, gel biraz rahatlayalım! Gün boyunca koşturup durduk, kafamızda her türlü düşünce uçuştu ve belki de huzuru unutmaya başladık. Ama endişelenme, çünkü huzur burada! Evet, doğru duydun, müzikle dolu bir liste var karşında. Bu şarkılar öyle bir sakinleştiriyor ki, bir an için dünyaya gözlerini kapatıp, ‘bir dakika ben buradayım’ diye bağırmak isteyebilirsin. Ama korkma, bağırmanı gerektirecek bir şey yok. Bunu dinlerken tüm stresler kaybolacak.
1. Ludovico Einaudi – Nuvole Bianche
2. Sigur Rós – Sæglópur
3. Yiruma – River Flows in You
4. Sia – Breathe Me
5. Max Richter – On the Nature of Daylight
6. Explosions in the Sky – Your Hand in Mine
7. Brian Eno – An Ending
8. Philip Glass – Metamorphosis
9. Ásgeir – In the Silence
10. David Gray – This Year's Love
11. José González – Stay Alive
12. Nils Frahm – Says
13. Johann Johannsson – Flight from the City
14. Sigur Rós – Hoppípolla
