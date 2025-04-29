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Gözleri Kapalıyken Bile Görüp Bisiklet Süren Adam: Kuda Bux'un Akılalmaz Hikayesi

Gözleri Kapalıyken Bile Görüp Bisiklet Süren Adam: Kuda Bux'un Akılalmaz Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 11:47

Bisiklete binmek başlı başına bir marifet sayılmaz elbette. Ama bir adamın gözleri pamuk, gazlı bez ve kat kat bandajlarla tamamen kapalıyken bisiklete binebildiğini duysanız şaşırmaz mıydınız? Üstelik bu sadece başlangıç çünkü Kuda Bux aynı zamanda kitap okuyabiliyor ve iğneye iplik geçirebiliyordu. Onu 'X-ışını gözlü adam' olarak dünyaya tanıtan da işte bu inanılmaz gösterilerdi. Gelin hikayesine iyice bir bakalım çünkü çok garip yetenekleri daha var!

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1905 yılında Keşmir’de varlıklı bir ailede doğan Khudah Bukhsh, genç yaşta büyülenerek sihire yöneldi.

1905 yılında Keşmir’de varlıklı bir ailede doğan Khudah Bukhsh, genç yaşta büyülenerek sihire yöneldi.

Hint sihirbazı olan Professor Moor'un gösterisini izledikten sadece iki gün sonra evinden kaçıp Lahore'a gitti ve 13 yaşında Moor'un yardımcısı oldu. Yıllar boyunca Burma, Seylan ve Bombay gibi yerlerde gezgin sihirbazlardan, yogilerden ve tiyatro sanatçılarından farklı beceriler öğrendi. 

Kuda Bux adını alması da bu döneme denk geldi ve yeni kimliğiyle büyülü yeteneklerini geliştirerek sahnelere çıktı. Onun görmeden görme yeteneği, gençliğinde uyguladığı yoğun konsantrasyon egzersizlerine dayanıyordu. Her gece, bir mum alevine bakarak çevresindeki her şeyi yok saymayı öğrendiğini anlatıyordu.

Bux, 1935 yılında İngiltere'ye geldi.

Bux, 1935 yılında İngiltere'ye geldi.

Kuda Bux, sıkı testlere tabi tutulduğunda bile yeteneklerini sergilemeyi başardı. Ünlü hayalet avcısı Harry Price ve doktorlardan oluşan bir ekip, onun gözlerini profesyonel şekilde bağlayarak denemeler yaptı. Buna rağmen Bux, kitaplardan pasajlar okuyabiliyor ve hatta arkasına konulan yazılı notları görebiliyordu.

Üstelik sadece X-ışını gözleriyle değil; aynı yıl İngiltere kırsalında ateş üstünde yürüyerek de tarihe geçti. Üzerinden geçtikten sonra ayaklarında tek bir yanık bile bulunmaması bilim dünyasını da şaşkına çevirdi.

Bux'un başarıları herkesi ikna etmese de popülaritesini hiç kaybetmedi.

Bux'un başarıları herkesi ikna etmese de popülaritesini hiç kaybetmedi.

Bazı uzmanlar onun, burnunun kenarından aşağı bakarak küçük açıklıklardan ipucu aldığını iddia etti. Ancak bu şüpheler halkın gözündeki büyüsünü gölgeleyemedi; binlerce kişi gösterilerini izlemek için salonlara akın etti. 'Asrın mucizesi' ve 'dünyanın sekizinci harikası' gibi unvanlarla anıldı. 

Ripley’s Believe It Or Not programının ilk televizyon bölümünde yer aldı ve hatta kendi TV programına bile sahip oldu. Hatta zamanla, duvarların arkasını bile görebildiği söylentileri yayılınca bazı sanatçılar onunla aynı mekanda soyunma odası paylaşmaktan çekinir hale geldi. Kuda Bux, ömrünün son yıllarında ABD'ye taşındı ve 1981 yılında Los Angeles'ta hayatını kaybetti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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