Gözleri Kapalıyken Bile Görüp Bisiklet Süren Adam: Kuda Bux'un Akılalmaz Hikayesi

Hint sihirbazı olan Professor Moor'un gösterisini izledikten sadece iki gün sonra evinden kaçıp Lahore'a gitti ve 13 yaşında Moor'un yardımcısı oldu. Yıllar boyunca Burma, Seylan ve Bombay gibi yerlerde gezgin sihirbazlardan, yogilerden ve tiyatro sanatçılarından farklı beceriler öğrendi.

Kuda Bux adını alması da bu döneme denk geldi ve yeni kimliğiyle büyülü yeteneklerini geliştirerek sahnelere çıktı. Onun görmeden görme yeteneği, gençliğinde uyguladığı yoğun konsantrasyon egzersizlerine dayanıyordu. Her gece, bir mum alevine bakarak çevresindeki her şeyi yok saymayı öğrendiğini anlatıyordu.