Gözleri Kapalıyken Bile Görüp Bisiklet Süren Adam: Kuda Bux'un Akılalmaz Hikayesi
Bisiklete binmek başlı başına bir marifet sayılmaz elbette. Ama bir adamın gözleri pamuk, gazlı bez ve kat kat bandajlarla tamamen kapalıyken bisiklete binebildiğini duysanız şaşırmaz mıydınız? Üstelik bu sadece başlangıç çünkü Kuda Bux aynı zamanda kitap okuyabiliyor ve iğneye iplik geçirebiliyordu. Onu 'X-ışını gözlü adam' olarak dünyaya tanıtan da işte bu inanılmaz gösterilerdi. Gelin hikayesine iyice bir bakalım çünkü çok garip yetenekleri daha var!
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1905 yılında Keşmir’de varlıklı bir ailede doğan Khudah Bukhsh, genç yaşta büyülenerek sihire yöneldi.
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Bux, 1935 yılında İngiltere'ye geldi.
Bux'un başarıları herkesi ikna etmese de popülaritesini hiç kaybetmedi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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