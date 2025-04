Gözleri Kapalıyken Bile Görüp Bisiklet Süren Adam: Kuda Bux'un Akılalmaz Hikayesi

Bazı uzmanlar onun, burnunun kenarından aşağı bakarak küçük açıklıklardan ipucu aldığını iddia etti. Ancak bu şüpheler halkın gözündeki büyüsünü gölgeleyemedi; binlerce kişi gösterilerini izlemek için salonlara akın etti. 'Asrın mucizesi' ve 'dünyanın sekizinci harikası' gibi unvanlarla anıldı.

Ripley’s Believe It Or Not programının ilk televizyon bölümünde yer aldı ve hatta kendi TV programına bile sahip oldu. Hatta zamanla, duvarların arkasını bile görebildiği söylentileri yayılınca bazı sanatçılar onunla aynı mekanda soyunma odası paylaşmaktan çekinir hale geldi. Kuda Bux, ömrünün son yıllarında ABD'ye taşındı ve 1981 yılında Los Angeles'ta hayatını kaybetti.