Görme Engelli Vatandaş Kaldırımlara Park Edilen Araçlara İsyan Etti: "Kaç Kere Ezilme Tehlikesi Atlattım"

Ankara
İsmail Kahraman
04.09.2025 - 12:28

Ankara’da yaşayan Ayşe Begüm Başbozkurt isimli görme engelli vatandaş mahallesinde kaldırımlara park eden araçlara isyan etti. Araçlar yüzünden kaldırımda yürüyemediğini söyleyen Başbozkurt, kaldırımdan inmesi nedeniyle birçok kez ezilme tehlikesi yaşadığını, bastonun da kırıldığını ifade etti.

Mahallesinde 3 yıldır bu sorunu yaşadığını söylen Ayşe Begüm tüm şikayetlerin rağmen sorunun çözülmediğini de sözlerine ekledi.

Görme engelli vatandaşın kaldırım isyanı 👇

