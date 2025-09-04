Görme Engelli Vatandaş Kaldırımlara Park Edilen Araçlara İsyan Etti: "Kaç Kere Ezilme Tehlikesi Atlattım"

Ankara’da yaşayan Ayşe Begüm Başbozkurt isimli görme engelli vatandaş mahallesinde kaldırımlara park eden araçlara isyan etti. Araçlar yüzünden kaldırımda yürüyemediğini söyleyen Başbozkurt, kaldırımdan inmesi nedeniyle birçok kez ezilme tehlikesi yaşadığını, bastonun da kırıldığını ifade etti.
Mahallesinde 3 yıldır bu sorunu yaşadığını söylen Ayşe Begüm tüm şikayetlerin rağmen sorunun çözülmediğini de sözlerine ekledi.
Görme engelli vatandaşın kaldırım isyanı 👇
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
