Ceza Sisteminde Köklü Değişiklik Yolda: Cinayet ve Ağır Suçlarda Yaş İndirimi Kalkacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.09.2025 - 11:57

Türkiye’de son yıllarda güvenlik en büyük problemlerden biri oldu. Özellikle 18 yaşının altındaki çocukları hedef alan çeteler yüzünden şiddet hiç olmadığı arttı. Adalet Bakanlığı, suça süreklenen çocuklar için yasalarda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yeni yasa tasarısına göre, 18 yaş altında cinayet işleyen ve benzeri ağır suçlara karışan çocuklar için ceza indirimi uygulanmayacak. Ayrıca çocukların ailelerine de cezai yaptırım olacak.

Kaynak: Fevzi Çakır / Habertürk

Türkiye’de son yıllarda çocukların karıştığı cinayet, gasp, kurşunlama gibi olaylada ciddi artış yaşanıyor.

“Doltonlar”, “Casperlar”, “Çirkinler” “Redkitler” gibi isimlerle faaliyet yürüten suç örgütlerinin de yönlendirmesi ve sosyal medyadaki aktifliği ile 18 yaşın altındaki birçok çocuk suça karışıyor.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, 2024 yılında 200 bin çocuk suç işledi. İşlenen suçlar arasında cinayet, silahlı yaralama gibi suçlarda da artış yaşandı. “Yaş indirimiyle kurtulursun” vaadiyle kandırılan çocuklar, belirli ücretler karşılığında ağır suçlara yönlendiriliyor.

Milat Ahmet Mattia Minguzzi cinayeti oldu.

Adalet Bakanlığı, Minguzzi cinayetinden bu yana çocuk suçluluğu konusunda kapsamlı bir taslak üzerinde çalışıyor. Çalışmanın odağında Türk Ceza Kanunu’nun 31. maddesi var. Bu madde yaş küçüklüğünü düzenliyor ve mevcut haliyle 15–18 yaş arasındaki çocukların cezalarında otomatik indirim öngörüyor.

Yeni taslağa göre bu sistem değişecek. Hakimlere takdir yetkisi tanınacak, özellikle cinayet ve benzeri ağır suçlarda yaş indirimi uygulanmayacak. 

Böylece çocukların “yaş indirimiyle kurtulursun” vaadiyle suç örgütlerinin eline düşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
