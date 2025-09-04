Ceza Sisteminde Köklü Değişiklik Yolda: Cinayet ve Ağır Suçlarda Yaş İndirimi Kalkacak

Türkiye’de son yıllarda güvenlik en büyük problemlerden biri oldu. Özellikle 18 yaşının altındaki çocukları hedef alan çeteler yüzünden şiddet hiç olmadığı arttı. Adalet Bakanlığı, suça süreklenen çocuklar için yasalarda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yeni yasa tasarısına göre, 18 yaş altında cinayet işleyen ve benzeri ağır suçlara karışan çocuklar için ceza indirimi uygulanmayacak. Ayrıca çocukların ailelerine de cezai yaptırım olacak.

Kaynak: Fevzi Çakır / Habertürk