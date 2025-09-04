Ceza Sisteminde Köklü Değişiklik Yolda: Cinayet ve Ağır Suçlarda Yaş İndirimi Kalkacak
Türkiye’de son yıllarda güvenlik en büyük problemlerden biri oldu. Özellikle 18 yaşının altındaki çocukları hedef alan çeteler yüzünden şiddet hiç olmadığı arttı. Adalet Bakanlığı, suça süreklenen çocuklar için yasalarda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yeni yasa tasarısına göre, 18 yaş altında cinayet işleyen ve benzeri ağır suçlara karışan çocuklar için ceza indirimi uygulanmayacak. Ayrıca çocukların ailelerine de cezai yaptırım olacak.
Kaynak: Fevzi Çakır / Habertürk
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de son yıllarda çocukların karıştığı cinayet, gasp, kurşunlama gibi olaylada ciddi artış yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milat Ahmet Mattia Minguzzi cinayeti oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın