onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sakarya’daki Bungalovda Gizli Kamera Düzeneği Tespit Edilmişti: Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi

Sakarya’daki Bungalovda Gizli Kamera Düzeneği Tespit Edilmişti: Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi

Sakarya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.09.2025 - 09:39

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalova tatile giden aile odada gizli kamera düzeneğini tespit etmiş ve olay yerine gelen polis ekipleri işletmenin sahibini ve bir arkadaşını gözaltına almıştı.

Gizli kamera skandalı sonrasında tutuklanan 2 kişi davanın dün görülen duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme davada dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz mart ayında Sakarya’daki bir bungalovda bulunan gizli kamera düzeneği skandalı ortaya çıkarmıştı.

Geçtiğimiz mart ayında Sakarya’daki bir bungalovda bulunan gizli kamera düzeneği skandalı ortaya çıkarmıştı.

İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan bir aile, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içinde saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyete giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, işletme sahibi 31 yaşındaki H.K. ve arkadaşı 48 yaşındaki T.S.'yi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 sanık da duruşmada gizli kameralarla ilgilisi olmadığını söyledi.

2 sanık da duruşmada gizli kameralarla ilgilisi olmadığını söyledi.

Mahkemede söz verilen sanık H.K. önceki beyanlarını tekrar ederek, kamera meselesini olaydan 1 gün önce öğrendiğini, telefonu kendi rızası ile polislere teslim ettiğini ve veri silinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Kendisinin teslim olduğunu ve kaçmaya teşebbüs etmediğini ifade eden H.K., tahliyesini talep etti. 

Diğer sanık T.S. ise, işletmenin finansörü olduğunu belirterek olayla ilgisinin sadece ampuldeki parmak iziyle sınırlı olduğunu, bunun da normal bir durum olduğunu söyledi. Ampulü diğerlerinden ayırt edemediği için çekmeceye koyduğunu, bungalova başkalarının da girip çıktığını dile getiren T.S., olayla bağlantısı olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Tanık olarak dinlenen polis memuru R.E. ise ihbar üzerine bölgeye gittiklerini aktararak, 'Jakuzinin üstünde ampul şeklinde kamera vardı, kırmızı ışığı yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü' diye konuştu. 

Cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu olduğunu, delillerin büyük ölçüde toplandığını ve suçun ceza sınırlarını dikkate alarak tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmasına hükmedip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gizli kameranın tespit edilme anı 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
15
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın