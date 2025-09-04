Sakarya’daki Bungalovda Gizli Kamera Düzeneği Tespit Edilmişti: Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalova tatile giden aile odada gizli kamera düzeneğini tespit etmiş ve olay yerine gelen polis ekipleri işletmenin sahibini ve bir arkadaşını gözaltına almıştı.
Gizli kamera skandalı sonrasında tutuklanan 2 kişi davanın dün görülen duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme davada dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Geçtiğimiz mart ayında Sakarya’daki bir bungalovda bulunan gizli kamera düzeneği skandalı ortaya çıkarmıştı.
2 sanık da duruşmada gizli kameralarla ilgilisi olmadığını söyledi.
Gizli kameranın tespit edilme anı 👇
