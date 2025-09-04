Portekiz’in Başkenti Lizbon’da 3 Günlük Yas İlan Edildi: Füniküler Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Görgü tanıklarına göre 1885 yılından beri hizmet veren füniküler, kontrolden çıktı. Frenleri tutmayan füniküler çevredeki bir binaya çarparak durabildi.

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısını ise 1'i çocuk 18 kişi olarak güncelledi. Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran yetkililer, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu aktardı.

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas yaptığı açıklamada, 'Şehrimiz için trajik bir gün. Lizbon yas tutuyor, bu trajik, çok trajik bir olay' dedi.