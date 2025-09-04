onedio
Portekiz’in Başkenti Lizbon’da 3 Günlük Yas İlan Edildi: Füniküler Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Portekiz
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.09.2025 - 10:32

Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan turistik Gloria Füniküleri'nde yaşanan kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, meydana gelen kazanın ardından kentte 3 günlük yas ilan etti.

Portekiz’in tarihi Gloria Füniküleri raylardan çıkarak çevredeki bir binaya çarptı.

Görgü tanıklarına göre 1885 yılından beri hizmet veren füniküler, kontrolden çıktı. Frenleri tutmayan füniküler çevredeki bir binaya çarparak durabildi.

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısını ise 1'i çocuk 18 kişi olarak güncelledi. Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran yetkililer, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu aktardı.

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas yaptığı açıklamada, 'Şehrimiz için trajik bir gün. Lizbon yas tutuyor, bu trajik, çok trajik bir olay' dedi.

Olay yerinden görüntüler 👇

