Protesto Çağrısı Yapılmıştı: İsrail Destekçisi Enrico Macias’ın İstanbul Konseri İptal Edildi
Enrico Macias sahne adıyla tanınan Gaston Ghrenassia’nun cuma akşamı İstanbul’daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenleyeceği konser valilik kararı ile iptal edildi.
İsrail’i desteklediğini sık sık dile getiren Enrico Macias’ın konseri için ÖZGÜR-DER tarafından protesto çağrıları yapılmıştı.
Cezayir doğumlu Sefarad Yahudisi olan ve Fransız pasaportu taşıyan ünlü şarkıcı Enrico Macias sık sık İsrail devletine verdiği destekle gündeme geliyordu.
Valilik oluşacak gösteriler nedeniyle konserin iptal edildiğini açıkladı.
Valiliğin kararı sonrasında ÖZGÜR-DER eylem çağrısını geri çekti.
