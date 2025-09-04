onedio
Protesto Çağrısı Yapılmıştı: İsrail Destekçisi Enrico Macias’ın İstanbul Konseri İptal Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.09.2025 - 08:13

Enrico Macias sahne adıyla tanınan Gaston Ghrenassia’nun cuma akşamı İstanbul’daki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenleyeceği konser valilik kararı ile iptal edildi.

İsrail’i desteklediğini sık sık dile getiren Enrico Macias’ın konseri için ÖZGÜR-DER tarafından protesto çağrıları yapılmıştı.

Cezayir doğumlu Sefarad Yahudisi olan ve Fransız pasaportu taşıyan ünlü şarkıcı Enrico Macias sık sık İsrail devletine verdiği destekle gündeme geliyordu.

Macias, 2006’da İsrail Savunma Bakanlığınca ‘kariyeri boyunca İsrail devletine ve ordusuna verdiği destek’ gerekçesiyle ödüllendirilmişti. 

Enrico Macias’ın cuma günü İstanbul’da vereceği konsere de tepkiler gelmişti. ÖZGÜR-DER’in paylaşımında, “Hamas için ölüm çağrısı yapan Siyonist yerleşimci Enrico Macias’ın Türkiye’de bulunmasını protesto ediyoruz” yazıyordu.

Valilik oluşacak gösteriler nedeniyle konserin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “05.09.2025 günü Şişli İlçesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşmesi planlanan Enrico MACIAS konser etkinliği öncesi çeşitli sosyal medya platformlarında, etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir.

Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle; Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ve çevresinde yapılması planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi vb. etkinlikler 05.09.2025 günü 00.01-23.59 saatleri arasında yasaklanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Valiliğin kararı sonrasında ÖZGÜR-DER eylem çağrısını geri çekti.

'Valiliğin verdiği iptal kararı üzerine cuma akşamı yapacağımızı duyurduğumuz konser protestosunun lüzumu kalmamıştır. Protesto yapılmayacaktır.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
