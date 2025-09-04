onedio
ABD'de Tutuklanmış: Uzun Süredir Haber Alınamayan Bilim İnsanı Furkan Dölek’in Nerede Olduğu Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.09.2025 - 07:40

ABD’de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, 2024 yılında ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab isimli laboratuvarda yaşananları yetkililere bildirmiş ve sonrasında vizesi iptal edilmişti. Vize iptaline karşı açtığı dava da sonuçsuz kalınca Furkan Dölek yaklaşık 4 ay boyunca ABD’de vizesiz yaşamak zorunda kalmıştı.

Dölek’in Adana’da yaşayan ailesi ise oğullarından uzun süredir haber alamayınca olay basına yansımıştı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu’nun girişimleri sonucu Dölek’in New York Buffalo Federal Tutukevi’nde olduğu ortaya çıktı.

CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi bilim dünyasının önemli kurumlarında çalışan Furkan Dölek’in kayboluşundaki sır perdesi aralandı.

Türk bilim insanı Furkan Dölek, Mart 2024’te ABD Enerji Bakanlığına bağlı Fermilab isimli laboratuvarda, araştırmacıların sağlığını tehdit eden radyoaktif riskler olduğu konusunda tespitlerde bulunmuş ve bunu ABD’li yetkililerle paylaştığını sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Dölek’in bu paylaşımı üzerine Nisan 2024’te vizesinin iptal edildiği kendisine bildirilmiş ve işten çıkarılmıştı. Akademik araştırmalar için verilen vizesinin (J1) iptaline karşı dava açan Dölek, hukuki girişimleri sonuç vermeyince, son 4 aydır ülkede vizesiz olarak ikamet etmek durumunda kalmış ve Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlatmıştı.

Ailesi kendisinden uzun süre haber alamadı.

Fizikçi Furkan Dölek’ten uzun süre haber alamayan Adana’da yaşayan ailesinin açıklamaları sonrasında Furkan Dölek’in nerede olduğu merak konusu olmuştu.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun girişimleri sonucu Dölek’in New York Buffalo Federal Tutukevinde olduğu ortaya çıktı.

Furkan Dölek’in kardeşi Esra Dölek, Buffalo kentinde bulunan tutukevine nakledildiği, hakim karşısına çıkmak için ise kendisine henüz bir tarih verilmediği bilgilerini paylaştı.

Kardeşinin sesinin gayet iyi geldiğini söyleyen Coşkun, ilk aşamada amaçlarının Furkan Dölek'in 'en hızlı şekilde Türkiye'ye dönüşünü sağlamak' olduğunu ifade etti.

Furkan Dölek kimdir?

