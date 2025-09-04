ABD'de Tutuklanmış: Uzun Süredir Haber Alınamayan Bilim İnsanı Furkan Dölek’in Nerede Olduğu Ortaya Çıktı
ABD’de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek, 2024 yılında ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab isimli laboratuvarda yaşananları yetkililere bildirmiş ve sonrasında vizesi iptal edilmişti. Vize iptaline karşı açtığı dava da sonuçsuz kalınca Furkan Dölek yaklaşık 4 ay boyunca ABD’de vizesiz yaşamak zorunda kalmıştı.
Dölek’in Adana’da yaşayan ailesi ise oğullarından uzun süredir haber alamayınca olay basına yansımıştı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu’nun girişimleri sonucu Dölek’in New York Buffalo Federal Tutukevi’nde olduğu ortaya çıktı.
CERN, Fermilab ve Virginia Tech gibi bilim dünyasının önemli kurumlarında çalışan Furkan Dölek’in kayboluşundaki sır perdesi aralandı.
Ailesi kendisinden uzun süre haber alamadı.
