Dr. Furkan Dölek Kimdir? Dr. Furkan Dölek'e ABD'de Neden Ulaşılamıyor?

Dölek, CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde de görev aldı.

İddiaya göre Dr. Dölek, veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek ABD Enerji Bakanlığı’na bildirdi. Bu ihbarların ardından yoğun baskı gördüğü, mobbinge uğradığı ve görevinden uzaklaştırıldığı öne sürüldü.