Dr. Furkan Dölek Kimdir? Dr. Furkan Dölek'e ABD'de Neden Ulaşılamıyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
31.08.2025 - 18:14

Türkiye, Dr. Furkan Dölek'in kayıp haberiyle sarsıldı. ABD'de görev yapan Türk bilim insanından dört gündür haber alınamadığı öğrenildi. Ailesinin yetkililerden yardım istediği Furkan Dölek nasıl kayboldu?

Dr. Furkan Dölek Kimdir?

Furkan Dölek kimdir? ABD’de araştırma görevi için bulunan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’ten 4 gündür haber alınamıyor. Adana’da yaşayan ailesi, oğullarından gelecek iyi haberi umutla bekliyor.

Adana doğumlu olan Furkan Dölek, Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Ardından Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından tam bursla yurt dışına gönderildi. Doktorasını İsviçre’de tamamlayan Dölek, 2023 yılında akademik çalışmalarına devam etmek üzere ABD’nin Virginia Tech Üniversitesi’ne davet edildi.

Dölek, ayrıca CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde de görev aldı.

Dr. Furkan Dölek Nerede Çalışıyor?

Dölek, CERN ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab gibi dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinde de görev aldı.

İddiaya göre Dr. Dölek, veri uzmanı olarak görev yaptığı laboratuvarlarda bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıklarını tespit ederek ABD Enerji Bakanlığı’na bildirdi. Bu ihbarların ardından yoğun baskı gördüğü, mobbinge uğradığı ve görevinden uzaklaştırıldığı öne sürüldü.

Dr. Furkan Dölek'e ABD'de Neden Ulaşılamıyor?

Ailesinin iddiasına göre Dr. Dölek’in önce vizesi iptal edildi, ardından Virginia Tech’ten çıkış belgesi verilmedi. Sesini duyurmak için Kanada’ya tek kişilik yürüyüş başlatan bilim insanı, 4 gün önce Mohawk bölgesinde gözaltına alındı. O günden bu yana kendisinden haber alınamıyor.

Adana’daki Dölek ailesi, oğullarının hayatından endişe ediyor ve yetkililerden yardım bekliyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
bilge koç

