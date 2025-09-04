Savcı Ercan Kayhan Hayatını Kaybetmişti: Katil Zanlısı Mustafa Can Gül’ün Suç Geçmişi Kabarık Çıktı
Çağlayan Adliyesi’nde görevli savcı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy’de bulunan ve ailesine ait olduğu iddia edilen restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.
Savcı Kahyan’ı öldüren ve olay yerinde gözaltına alınan Mustafa Can Gül’ün ise uzun süredir kasap olarak çalıştığı ve daha önce 2 kez cezaevine girdiği ortaya çıktı.
Öte yandan cinayetin Savcı Ercan Kayhan’ın baktığı dosyalarla alakalı olmadığı da açıklandı.
Türkiye dün akşam saatlerinde İstanbul Çekmeköy’de bir et restoranında yaşanan savcı Ercan Kayhan’ın hayatını kaybettiği olayı konuşuyor.
19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can Gül daha önce 2 kez cezaevine girmiş.
Savcı Ercan Kayhan ve katil zanlısı Mustafa Can Gül aynı karede.👇
