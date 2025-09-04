onedio
Savcı Ercan Kayhan Hayatını Kaybetmişti: Katil Zanlısı Mustafa Can Gül’ün Suç Geçmişi Kabarık Çıktı

Savcı Ercan Kayhan Hayatını Kaybetmişti: Katil Zanlısı Mustafa Can Gül’ün Suç Geçmişi Kabarık Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.09.2025 - 07:22

Çağlayan Adliyesi’nde görevli savcı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy’de bulunan ve ailesine ait olduğu iddia edilen restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti.

Savcı Kahyan’ı öldüren ve olay yerinde gözaltına alınan Mustafa Can Gül’ün ise uzun süredir kasap olarak çalıştığı ve daha önce 2 kez cezaevine girdiği ortaya çıktı. 

Öte yandan cinayetin Savcı Ercan Kayhan’ın baktığı dosyalarla alakalı olmadığı da açıklandı.

Türkiye dün akşam saatlerinde İstanbul Çekmeköy’de bir et restoranında yaşanan savcı Ercan Kayhan’ın hayatını kaybettiği olayı konuşuyor.

Türkiye dün akşam saatlerinde İstanbul Çekmeköy’de bir et restoranında yaşanan savcı Ercan Kayhan’ın hayatını kaybettiği olayı konuşuyor.

Yemek yemek için akşam saatlerinde aile bireylerine ait işletmeye giden Savcı Ercan Kayhan, daha önce aynı restoranda kasap olarak çalışan ve işten çıkarılan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından öldürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Savcı Kayhan'ın Mustafa Can Gül hakkında daha önceden soruşturma yürütmediği açıklandı. Korkunç cinayetin kişisel bir husumet nedeniyle işlendiği tahmin ediliyor.

19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can Gül daha önce 2 kez cezaevine girmiş.

19 yaşındaki katil zanlısı Mustafa Can Gül daha önce 2 kez cezaevine girmiş.

Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren ve olay yerinde gözaltına alınan Mustafa Can Gül’ün mesleğinin kasap olduğu ve 2 yıl önce savcının aile bireylerine ait restoranda çalıştığı öğrenildi.

Mustafa Can Gül’ün 'Kadına Karşı Şiddet, Israrlı Takip, Konut Dokunulmazlığını İhlal' suçlarından 3 adet suç kaydı bulunduğu ve 9 Kasım 2024 ve 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı da açıklandı.

Savcı Ercan Kayhan ve katil zanlısı Mustafa Can Gül aynı karede.👇

Savcı Ercan Kayhan ve katil zanlısı Mustafa Can Gül aynı karede.👇

