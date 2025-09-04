Savcı Ercan Kayhan Hayatını Kaybetmişti: Katil Zanlısı Mustafa Can Gül’ün Suç Geçmişi Kabarık Çıktı

Yemek yemek için akşam saatlerinde aile bireylerine ait işletmeye giden Savcı Ercan Kayhan, daha önce aynı restoranda kasap olarak çalışan ve işten çıkarılan 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından öldürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Savcı Kayhan'ın Mustafa Can Gül hakkında daha önceden soruşturma yürütmediği açıklandı. Korkunç cinayetin kişisel bir husumet nedeniyle işlendiği tahmin ediliyor.