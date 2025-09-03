Ercan Kayhan Kimdir? İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Ölümü Hakkında Bilinenler

İstanbul Çekmeköy Ömerli’de 3 Eylül akşamı saat 21.15 civarında bir restoranda saldıraya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdehalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın 19 yaşındaki M.C.G olduğu öğrenildi. Olay yerinde yakalanan saldırganın, savcının dosyasına baktığı şüphelilerden olmadığı; daha önceden Ercan Kayhan ile husumetli olduğu iddia edildi.

Ayrıca saldırganın daha önce Çekmeköy'de saldırının gerçekleştiği restoranda garson olarak çalıştığı ve madde bağımlısı olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını duyuran T.C. İstanbul Valiliği, saldıraya dair detayları da açıkladı.