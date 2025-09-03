onedio
article/share
Ercan Kayhan Kimdir? İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Ölümü Hakkında Bilinenler

Elif ÇAMLIBEL
03.09.2025 - 23:49

Çağlayan’daki İstanbul Adalet'sinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, gittiği restoranda saldırıya uğradı. 19 yaşındaki saldırgan M.C.G. yakalanırken savcı Ercan Kayhan ise hayatını kaybetti. Çekmeköy'de yaşanan saldırının detayları ve nedeni, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ercan Kayhan kimdir? 

Ercan Kayhan Kimdir?

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, uğradığı saldırı sonucunda henüz 58 yaşında hayatını kaybetti. 

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın İstanbul'dan önceki görev yerlerinin ise Çorum ve Gebze olduğu öğrenildi. 

Savcı Ercan Kayhan'ın doğum tarihi, yeri, ailesi ve kariyer hayatına dair bilgiler henüz paylaşılmadı.

Savcı Ercan Kayhan Neden Öldürüldü?

İstanbul Çekmeköy Ömerli’de 3 Eylül akşamı saat 21.15 civarında bir restoranda saldıraya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 112 Acil Servis ekiplerinin tüm müdehalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Saldırganın 19 yaşındaki M.C.G olduğu öğrenildi. Olay yerinde yakalanan saldırganın, savcının dosyasına baktığı şüphelilerden olmadığı; daha önceden Ercan Kayhan ile husumetli olduğu iddia edildi. 

Ayrıca saldırganın daha önce Çekmeköy'de saldırının gerçekleştiği restoranda garson olarak çalıştığı ve madde bağımlısı olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını duyuran T.C. İstanbul Valiliği, saldıraya dair detayları da açıkladı.

İşte, İstanbul Valiliği tarafından yapılan o açıklama;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada,

'03.09.2025 günü saat: 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
