İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Uğradığı Saldırı Sonucunda Hayatını Kaybetti
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bu akşam yemek için gittiği restoranda saldırıya uğradı. Boğazından aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Kayhan’ın katili 19 yaşındaki Mustafa Can G. çıktı. İkili arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Ceylan Sever
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan yemek yediği restoranda uğradığı saldırı sonucu yaşamını kaybetti.
Savcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İstanbul Valiliği de yaşanan acı olayla ilgili açıklamada bulundu.
