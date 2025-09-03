onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Uğradığı Saldırı Sonucunda Hayatını Kaybetti

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Uğradığı Saldırı Sonucunda Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2025 - 22:38

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bu akşam yemek için gittiği restoranda saldırıya uğradı. Boğazından aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeden Kayhan’ın katili 19 yaşındaki Mustafa Can G. çıktı. İkili arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Ceylan Sever

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan yemek yediği restoranda uğradığı saldırı sonucu yaşamını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan yemek yediği restoranda uğradığı saldırı sonucu yaşamını kaybetti.

İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan restoranda yemek yediği sırada bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda saat 21.15 sularında yemek yiyen Kayhan'ın yanına aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mustafa Can G. geldi.

Şüpheli, Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Savcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Savcı Kayhan, ihbarla olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Zanlı Mustafa Can G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatıldı.

İstanbul Valiliği de yaşanan acı olayla ilgili açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliği de yaşanan acı olayla ilgili açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 

'Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan KAYHAN, Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır.

Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz.

Milletçe başımız sağ olsun.' denildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
13
12
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın