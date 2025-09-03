onedio
İş Bankası'ndan Hacklenme İddialarına Açıklama Geldi

İş Bankası'ndan Hacklenme İddialarına Açıklama Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
03.09.2025 - 23:14

Akşam saatlerinde Türkiye'de faaliyet gösteren birkaç markanın mobil uygulamasının hacklendiği iddia edildi. Kullanıcılar, kendilerine 'No System is Safe' yazılı bir bildirim gönderildiğini iddia etti. Bu bildirimin gündem olmasının ardından markalardan da açıklamalar geldi. 

İş Bankası tarafından Nays isimli uygulamasının hacklendiği iddialarına yönelik bir açıklama yapıldı ve 'Söz konusu uygulama yetkisiz mesaj gönderimine kapatılmıştır.' denildi.

Akşam saatlerinde kullanıcılar birkaç farklı markadan "No System is Safe" bildirimi aldıklarını iddia etti.

Akşam saatlerinde kullanıcılar birkaç farklı markadan "No System is Safe" bildirimi aldıklarını iddia etti.

Sosyal medyada ekran görüntüsü paylaşan kullanıcılar, aldıkları bildirimin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Fenerbahçe'nin antrenman ve maç haberlerini, transferleri, bilet duyurularını yaptığı uygulamanın hacklendiği iddia edildi. 

Aynı şekilde İş Bankası'nın bir uygulaması olan Nays'dan da aynı bildirimin geldiği iddia edildi. 

'Hiçbir Sistem Güvenli Değildir' anlamına gelen 'No System is Safe' bildirimine dair ilk açıklama ise İş Bankası'ndan geldi.

İş Bankası, resmi hesaplarından açıklama yaptı.

İş Bankası, resmi hesaplarından açıklama yaptı.

'Bankamız dijital bankacılık uygulamalarından biri olan Nays ile ilgili kamuoyuna yansıyan “hacklendiği” yönündeki paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Nays uygulamamız sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmekte olup, aksaklık, kullanıcılara mesaj gönderen, çok sayıda kurum ve kuruluşa hizmet veren bir şirketin uygulamasında yaşanan sorundan kaynaklanmaktadır. Söz konusu uygulama yetkisiz mesaj gönderimine kapatılmıştır.

Konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. İlerleyen süreçte gerekli açıklama yapılacaktır.

Saygılarımızla.'

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
