İş Bankası'ndan Hacklenme İddialarına Açıklama Geldi
Akşam saatlerinde Türkiye'de faaliyet gösteren birkaç markanın mobil uygulamasının hacklendiği iddia edildi. Kullanıcılar, kendilerine 'No System is Safe' yazılı bir bildirim gönderildiğini iddia etti. Bu bildirimin gündem olmasının ardından markalardan da açıklamalar geldi.
İş Bankası tarafından Nays isimli uygulamasının hacklendiği iddialarına yönelik bir açıklama yapıldı ve 'Söz konusu uygulama yetkisiz mesaj gönderimine kapatılmıştır.' denildi.
Akşam saatlerinde kullanıcılar birkaç farklı markadan "No System is Safe" bildirimi aldıklarını iddia etti.
İş Bankası, resmi hesaplarından açıklama yaptı.
