Muska Başına 500 Lira: Diyarbakır’da "Muskacı Hocanın" 175 Milyon Liralık Serveti Ortaya Çıktı
Diyarbakır’da bulunan malikanesinde 250 ve 500 lira karşılığında vatandaşlara muska yazan A.A. isimli kişi 2023 yılında gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest kalmıştı.
DW Türkçe’de yer alan habere göre “muskacı hocanın” hakkında hazırlanan MASAK raporunda, hayatı boyunca sigortalı olarak hiçbir işte çalışmamış olan A.A’nın toplam 175 milyon lira serveti olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’da 2023 yılında yapılan operasyonda kendini “şeyh” olarak tanıtan A.A.’nın vatandaşlara muska yazdığı tespit edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Muskacı hocanın” korkunç serveti MASAK raporunda ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bu memlekette en çok pazarlanan, en çok alınan ama hayatta en az yaşanan şey dindir, beyni dumur çok olunca piyasası da ballı olur
Boşuna üniversite eğitim ıvır zıvır yırtınıyoruz… Öğren Arapçayı bas parayı… Ya muskacı olacaksın ya politikacı… Ürün belli..Yatırım tavsiyesi değildir…
Arapça öğrenmene gerek yok. Tercüman tutarak da halledebilirsin.
Malikanesinde?! Cahil insanın ferasetine güvenen hep kazanıyor!