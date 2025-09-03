Muska Başına 500 Lira: Diyarbakır’da "Muskacı Hocanın" 175 Milyon Liralık Serveti Ortaya Çıktı

DW Türkçe’den Felat Bozarslan’ın haberine göre, A.A. hakkında hazırlanan MASAK raporunda toplam 175 milyon lira mal varlığı olduğu ortaya çıktı.

Savcılık rapor sonrasında yeniden harekete geçti ve A.A. hakkında 17 yıla kadar hapis cezası ile dava açtı. “Muskacı hocanın” tüm mal varlığına da el konuldu.