onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Muska Başına 500 Lira: Diyarbakır’da "Muskacı Hocanın" 175 Milyon Liralık Serveti Ortaya Çıktı

Muska Başına 500 Lira: Diyarbakır’da "Muskacı Hocanın" 175 Milyon Liralık Serveti Ortaya Çıktı

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.09.2025 - 09:06

Diyarbakır’da bulunan malikanesinde 250 ve 500 lira karşılığında vatandaşlara muska yazan A.A. isimli kişi 2023 yılında gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest kalmıştı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre “muskacı hocanın” hakkında hazırlanan MASAK raporunda, hayatı boyunca sigortalı olarak hiçbir işte çalışmamış olan A.A’nın toplam 175 milyon lira serveti olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diyarbakır’da 2023 yılında yapılan operasyonda kendini “şeyh” olarak tanıtan A.A.’nın vatandaşlara muska yazdığı tespit edilmişti.

Diyarbakır’da 2023 yılında yapılan operasyonda kendini “şeyh” olarak tanıtan A.A.’nın vatandaşlara muska yazdığı tespit edilmişti.

Randevulu sistemle sıraya giren çoğu kadın ziyaretçilerine 250 ila 500 lira karşılığında fiş keserek maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.A. delil yetersizliği nedeniyle serbest kalmıştı.

Lüks araçlarıyla da dikkat çeken A.A.’nın geçtiğimiz günlere kadar muska yazmaya devam ettiği öğrenildi.

“Muskacı hocanın” korkunç serveti MASAK raporunda ortaya çıktı.

“Muskacı hocanın” korkunç serveti MASAK raporunda ortaya çıktı.

DW Türkçe’den Felat Bozarslan’ın haberine göre, A.A. hakkında hazırlanan MASAK raporunda toplam 175 milyon lira mal varlığı olduğu ortaya çıktı.

Savcılık rapor sonrasında yeniden harekete geçti ve A.A. hakkında 17 yıla kadar hapis cezası ile dava açtı. “Muskacı hocanın” tüm mal varlığına da el konuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
12
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
zülkarneyn

bu memlekette en çok pazarlanan, en çok alınan ama hayatta en az yaşanan şey dindir, beyni dumur çok olunca piyasası da ballı olur

Single Malt

Boşuna üniversite eğitim ıvır zıvır yırtınıyoruz… Öğren Arapçayı bas parayı… Ya muskacı olacaksın ya politikacı… Ürün belli..Yatırım tavsiyesi değildir…

Bozkurt

Arapça öğrenmene gerek yok. Tercüman tutarak da halledebilirsin.

Bozkurt

Malikanesinde?! Cahil insanın ferasetine güvenen hep kazanıyor!