Çin’in Zafer Geçidi Töreni: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Katıldı

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Japonya'nın yenilgiye uğratılmasının 80. yıldönümü vesilesiyle Çin’de askeri geçit töreni düzenlendi. 12 bin askerin katıldığı töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un gibi isimler de yer aldı. Törende Türkiye’yi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

Çin’in Zafer Günü Geçit Töreni’ni Asya, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika'dan yaklaşık 26 devlet ve hükümet başkanı takip etti.