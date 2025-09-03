3 Eylül Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji’nin Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak bazı bölgelerde dikkat edilmesi gereken hava olayları yaşanacak.

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde daha etkili ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM tarafından yapılan uyarıda, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Hatay'da yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.