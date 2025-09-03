onedio
3 Eylül Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji'nin Hava Durumu Tahminleri

3 Eylül Çarşamba Hava Durumu: Bugün Hava Nasıl Olacak? Meteoroloji’nin Hava Durumu Tahminleri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.09.2025 - 07:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 Eylül tarihli hava tahmin raporunda; Hatay, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Zonguldak, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

3 Eylül Çarşamba hava durumu nasıl olacak?

3 Eylül Çarşamba hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak bazı bölgelerde dikkat edilmesi gereken hava olayları yaşanacak.

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde daha etkili ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM tarafından yapılan uyarıda, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Hatay'da yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli rüzgar batı ve güney bölgelerde etkili olacak!

Kuvvetli rüzgar batı ve güney bölgelerde etkili olacak!

Yağışın yanı sıra, yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgarlar da etkisini gösterecek. Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yaşayanların, yer yer şiddetlenecek rüzgarlara karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

Seyahat etmeyi planlayanların veya belirtilen illerde yaşayanların, güncel hava durumu verilerini takip etmeleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı olacaktır.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
