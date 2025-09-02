Hedef 40 Yaş Üst Erkekler: Dolandırıcıların "Müstehcen Site" Oyunu
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alan bir dolandırıcılık çetesinin olduğu ortaya çıktı. Çete üyeleri telefonla ulaştıkları kişilere “Müstehcen sitelere üyeliğiniz bulunuyor. Tebligat gönderirsek aileniz öğrenir” diyerek para talep ediyor.
Avukat Zeki Oran profesyonel bir ekip tarafından yapılan dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulunarak, böyle bir durumda hukuki yardım alınmasının gerekli olduğunu söyledi.
Dolandırıcılar vatandaşların cebindeki parayı ele geçirmek için sürekli yeni yöntemler geliştiriyor.
‘Uzlaştırmacı' veya 'arabulucu' gibi davranıyorlar.
Dolandırıcılarla yapılan telefon görüşmesi 👇
40 yaş üstu mu giriyormuş sadece 🙄 Tum yaş grubu sayilmalı 15+