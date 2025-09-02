onedio
Hedef 40 Yaş Üst Erkekler: Dolandırıcıların "Müstehcen Site" Oyunu

Hedef 40 Yaş Üst Erkekler: Dolandırıcıların "Müstehcen Site" Oyunu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.09.2025 - 22:50

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alan bir dolandırıcılık çetesinin olduğu ortaya çıktı. Çete üyeleri telefonla ulaştıkları kişilere “Müstehcen sitelere üyeliğiniz bulunuyor. Tebligat gönderirsek aileniz öğrenir” diyerek para talep ediyor. 

Avukat Zeki Oran profesyonel bir ekip tarafından yapılan dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulunarak, böyle bir durumda hukuki yardım alınmasının gerekli olduğunu söyledi.

Dolandırıcılar vatandaşların cebindeki parayı ele geçirmek için sürekli yeni yöntemler geliştiriyor.

Dolandırıcılar bu kez 'müstehcen site' yalanıyla sahnede. Çete, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alıyor. Çete mağdurları arayıp, 'Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var' diyerek şantaj yapıyor. 'Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz' tehdidiyle korku oluşturuyorlar. Mağdurların siteyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, 'Dosya açacağız' bahanesiyle para talep ediliyor.

Bu psikolojik baskı, utanma ve korku duygusuyla mağdurları savunmasız bırakıyor. Çoğu kişi, ne olduğunu bile anlamadan ödeme yapmak zorunda kalıyor.

‘Uzlaştırmacı' veya 'arabulucu' gibi davranıyorlar.

Avukat Zeki Oran, bu tür sahte aramaların arttığını vurguladı.

Oran, 'Son dönemde karşılaştığımız ve çok sayıda şikayet aldığımız bir konu var. Çok profesyonel bir ekip olan dolandırıcılar, vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşıyor. Yalnızca kişinin değil, bütün ailenin kimlik, telefon ve iletişim bilgilerine de erişiyorlar. Hedefledikleri grup genelde 45 ile 60 yaş aralığındaki vatandaşlar. Bu kişilere, müstehcen ya da yasaklı sitelere giriş yaptıklarını, bu nedenle haklarında dava açılacağını söylüyorlar. Kendilerini 'uzlaştırmacı' veya 'arabulucu' olarak tanıtıp, belli bir tutar ödemeleri hâlinde davayı kapatabileceklerini ve ailelerine herhangi bir şekilde bilgi verilmeyeceğini belirterek vatandaşları mağdur ediyorlar' dedi.

Dolandırıcılarla yapılan telefon görüşmesi 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
palpito1

40 yaş üstu mu giriyormuş sadece 🙄 Tum yaş grubu sayilmalı 15+