Hedef 40 Yaş Üst Erkekler: Dolandırıcıların "Müstehcen Site" Oyunu

Dolandırıcılar bu kez 'müstehcen site' yalanıyla sahnede. Çete, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan 40 yaş üstü erkekleri hedef alıyor. Çete mağdurları arayıp, 'Sitelere giriş yaptınız, elimizde görüntüler var' diyerek şantaj yapıyor. 'Ödeme yapmazsanız ailenize bildiririz' tehdidiyle korku oluşturuyorlar. Mağdurların siteyle hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, 'Dosya açacağız' bahanesiyle para talep ediliyor.

Bu psikolojik baskı, utanma ve korku duygusuyla mağdurları savunmasız bırakıyor. Çoğu kişi, ne olduğunu bile anlamadan ödeme yapmak zorunda kalıyor.