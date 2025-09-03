Devlet Okulunda Okumak 300 Bin TL! Milli Eğitim İzin Vermiyor Ama Devlet Okulları Kayıt Parası Topluyor

Star’da yer alan habere göre; Özel okul ücretlerindeki astronomik artışlar, binlerce aileyi çocuklarını devlet okullarına yazdırmaya zorladı. Ancak bu durum, devlet okullarının yasal olmayan ve fahiş 'bağış' talepleriyle yeni bir krize yol açtı. Özellikle istedikleri okula kayıt yaptırmak isteyen veliler, akıl almaz rakamlarla karşı karşıya kalıyor.

Devlet okullarında yaşanan yoğun talep, bazı okul yönetimlerinin bu durumu fırsata çevirmesine neden oldu. Çocuklarını kayıt bölgesinin dışında bir okula yazdırmak isteyen ailelerden, kayıt işleminin bir koşulu olarak yüksek miktarda 'bağış' isteniyor. Bu 'bağış' adı altındaki paralar, yasal bir zorunluluğu olmamasına rağmen fiilen zorunlu hale getirilmiş durumda.

Gelir seviyesi düşük semtlerde dahi istenen en düşük bağış miktarı 10-20 bin lira civarında seyrederken, Ataşehir, Şişli ve Kadıköy gibi daha merkezi bölgelerdeki bazı okullarda bu rakamlar 300 bin liraya kadar çıkabiliyor.