Devlet Okulunda Okumak 300 Bin TL! Milli Eğitim İzin Vermiyor Ama Devlet Okulları Kayıt Parası Topluyor

Devlet Okulunda Okumak 300 Bin TL! Milli Eğitim İzin Vermiyor Ama Devlet Okulları Kayıt Parası Topluyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.09.2025 - 08:50

Özel okul fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar sonrasında birçok veli çocuklarını devlet okullarına kaydettirdi. Ancak bu sefer de devlet okullarındaki kayıt ücretleri karşılarına çıktı. Birçok devlet okulu bağış adı altında velilerden kayıt parası talep ediyor. Semt semt değişen ‘bağış’ paraları bazı semtlerde 300 bin TL’ye kadar yükseliyor. Konu hakkında velileri uyaran VELİ-DER Genel Başkanı Ömer Yılmaz 'Bu ücret talep edilemez. Mutlaka bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na, CİMER'e ya da bize bildirin” dedi. 

Kaynak: Star 

Devlet okullarının bağış adı altında istediği kayıt ücretleri 300 bin TL sınırına dayandı!

Devlet okullarının bağış adı altında istediği kayıt ücretleri 300 bin TL sınırına dayandı!

Star’da yer alan habere göre; Özel okul ücretlerindeki astronomik artışlar, binlerce aileyi çocuklarını devlet okullarına yazdırmaya zorladı. Ancak bu durum, devlet okullarının yasal olmayan ve fahiş 'bağış' talepleriyle yeni bir krize yol açtı. Özellikle istedikleri okula kayıt yaptırmak isteyen veliler, akıl almaz rakamlarla karşı karşıya kalıyor.

Devlet okullarında yaşanan yoğun talep, bazı okul yönetimlerinin bu durumu fırsata çevirmesine neden oldu. Çocuklarını kayıt bölgesinin dışında bir okula yazdırmak isteyen ailelerden, kayıt işleminin bir koşulu olarak yüksek miktarda 'bağış' isteniyor. Bu 'bağış' adı altındaki paralar, yasal bir zorunluluğu olmamasına rağmen fiilen zorunlu hale getirilmiş durumda.

Gelir seviyesi düşük semtlerde dahi istenen en düşük bağış miktarı 10-20 bin lira civarında seyrederken, Ataşehir, Şişli ve Kadıköy gibi daha merkezi bölgelerdeki bazı okullarda bu rakamlar 300 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Konuyla ilgili uyarı Veli Derneği (VELİ-DER) Genel Başkanı Ömer Yılmaz'dan geldi.

Konuyla ilgili uyarı Veli Derneği (VELİ-DER) Genel Başkanı Ömer Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, okullarda boş kontenjan olması durumunda öğrenci kayıtlarının hiçbir ek ücret talep edilmeden yapılması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, 'Bu ücretler talep edilemez. Veliler bu durumu mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'na, CİMER'e ya da bize bildirmeli. Bu paraların kesinlikle ödenmemesi gerekiyor,' diyerek ailelere bu yasa dışı taleplere boyun eğmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Yorum Yazın