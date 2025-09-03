Devlet Okulunda Okumak 300 Bin TL! Milli Eğitim İzin Vermiyor Ama Devlet Okulları Kayıt Parası Topluyor
Özel okul fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar sonrasında birçok veli çocuklarını devlet okullarına kaydettirdi. Ancak bu sefer de devlet okullarındaki kayıt ücretleri karşılarına çıktı. Birçok devlet okulu bağış adı altında velilerden kayıt parası talep ediyor. Semt semt değişen ‘bağış’ paraları bazı semtlerde 300 bin TL’ye kadar yükseliyor. Konu hakkında velileri uyaran VELİ-DER Genel Başkanı Ömer Yılmaz 'Bu ücret talep edilemez. Mutlaka bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na, CİMER'e ya da bize bildirin” dedi.
Kaynak: Star
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devlet okullarının bağış adı altında istediği kayıt ücretleri 300 bin TL sınırına dayandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuyla ilgili uyarı Veli Derneği (VELİ-DER) Genel Başkanı Ömer Yılmaz'dan geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın