Google, Gmail, YouTube, PlayStation ve Spotify'da Yaşanan Erişim Problemi Giderildi

Hakan Karakoca
04.09.2025 - 10:17

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’a erişim dünya genelinde sorun yaşıyor. Kullanıcılar özellikle arama sonuçlarına ulaşmaya çalıştıklarında “502 hata” uyarısıyla karşılaşıyor. Kesinti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken milyonlarca kişi erişim sorununun nedenini merak ediyor. Google yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Google'da arama yapmak isteyenler ya da Google.com 'a girmek isteyenler hatayla karşılaştı.

Google’a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar hizmete ulaşmakta güçlük çekiyor. Özellikle arama motoruna giriş yapmak isteyenler “502 Bad Gateway” hatasıyla karşılaşıyor. Bu hata, bir sunucunun başka bir sunucudan geçerli yanıt alamaması sonucu ortaya çıkıyor ve genellikle geçici bağlantı sorunlarından kaynaklanıyor.

502 hatası, internet altyapısında veya servis sağlayıcının sunucularında yaşanan aksaklıkların göstergesi olarak biliniyor. Google gibi milyarlarca kullanıcıya hizmet veren dev bir platformda bu tür sorunların yaşanması, kısa süre içinde küresel çapta hissedilen bir kesintiye yol açıyor. Kullanıcılar, sadece arama motorunda değil, Gmail, YouTube ve Google Drive gibi bağlı servislerde de yavaşlama veya erişim problemleriyle karşılaşabiliyor.

Spotify ve PlayStation uygulamalarında da sorunlar devam ediyor.

Yaklaşık 45 dakika süren erişim problemi giderildi ve servisler hizmet vermeye geri döndü.

