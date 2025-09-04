Google, Gmail, YouTube, PlayStation ve Spotify'da Yaşanan Erişim Problemi Giderildi
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google’a erişim dünya genelinde sorun yaşıyor. Kullanıcılar özellikle arama sonuçlarına ulaşmaya çalıştıklarında “502 hata” uyarısıyla karşılaşıyor. Kesinti kısa sürede sosyal medyada gündem olurken milyonlarca kişi erişim sorununun nedenini merak ediyor. Google yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Google'da arama yapmak isteyenler ya da Google.com 'a girmek isteyenler hatayla karşılaştı.
