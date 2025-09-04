Google, Gmail, YouTube, PlayStation ve Spotify'da Yaşanan Erişim Problemi Giderildi

Google’a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar hizmete ulaşmakta güçlük çekiyor. Özellikle arama motoruna giriş yapmak isteyenler “502 Bad Gateway” hatasıyla karşılaşıyor. Bu hata, bir sunucunun başka bir sunucudan geçerli yanıt alamaması sonucu ortaya çıkıyor ve genellikle geçici bağlantı sorunlarından kaynaklanıyor.

502 hatası, internet altyapısında veya servis sağlayıcının sunucularında yaşanan aksaklıkların göstergesi olarak biliniyor. Google gibi milyarlarca kullanıcıya hizmet veren dev bir platformda bu tür sorunların yaşanması, kısa süre içinde küresel çapta hissedilen bir kesintiye yol açıyor. Kullanıcılar, sadece arama motorunda değil, Gmail, YouTube ve Google Drive gibi bağlı servislerde de yavaşlama veya erişim problemleriyle karşılaşabiliyor.

Spotify ve PlayStation uygulamalarında da sorunlar devam ediyor.

Yaklaşık 45 dakika süren erişim problemi giderildi ve servisler hizmet vermeye geri döndü.