Google Yorumlarında Ortaya Çıktı: Bitlis'te Bir Otel, İsrail Vatandaşının Rezervasyonunu Kabul Etmedi

Google Yorumlarında Ortaya Çıktı: Bitlis’te Bir Otel, İsrail Vatandaşının Rezervasyonunu Kabul Etmedi

10.10.2025 - 11:14 Son Güncelleme: 10.10.2025 - 11:37

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan Tatvan Park Otel isimli işletme, rezervasyon yapan İsrail pasaportlu bir kişiyi otele almadı. Google yorumlarında otel hakkında şikayetlerde bulunan İsrail vatandaşına, otel işletmecisinden sosyal medyada gündem olan cevap geldi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan Park Otel isimli işletme, kendilerine İsrail pasaportunu ibraz eden şahsın rezervasyonunu iptal etti. Rezervasyonu iptal edilen İsrail vatandaşı, otelin Google yorumlarına 'Osher Weidberg' ismiyle yaptığı paylaşımla 'ücretini ödemesine rağmen ayrımcılığa uğradığını ve otele alınmadım” iddiasında bulundu.

Paylaşıma yanıt veren otelin sahibi şahsın ödeme yapmadığını belirterek, 'Evet sen İsrail pasaportuna sahip olduğun için paranla bile bile otelimde barınamazsın. Çünkü sizler, Filistin'de, Gazze'de insanları öldürüyor ve evlerini yıkıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bitlishaber.com isimli internet sitesine açıklama yapan işletme sahibi Nevzat Altılar, rezervasyon yapan kişinin otele geldiğinde, kendilerine İsrail pasaportunu ibraz etmesi üzerine, rezervasyonunu iptal ettiklerini vurgulayarak, Gazzeli çocukları katledenleri otelde barındırmayacağını söyledi.

