Ankara Gar Saldırısının Üzerinden 10 Yıl Geçti: Türkiye’de En Çok Sivilin Öldüğü Terör Saldırısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının saldırıya ilişkin iddianamesi, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İlhami Balı, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Mehmet Kadir Cebael, Metin Akaltın, Savaş Yıldız, Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Hasan Hüseyin Uğur, Bayram Yıldız, Kenan Kutval, Ahmet Güneş, Abdulhamit Boz, Cebrail Kaya, Ömer Deniz Dündar, Muhammet Zana Alkan, Walentina Slobodjanjuk, Mustafa Delibaşlar, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez, Nusret Yılmaz, Kasım Dere, Yakup Selağzı, Erman Ekici, Yakup Karaoğlu, Yakup Yıldırım, Esin Altıntuğ ve Hatice Akaltın sanık olarak yer aldı.

İlk duruşması, 7 Kasım 2016'da görülen dava, 3 Ağustos 2018'de karara bağlandı. Bu süreçte 55 celse gören mahkeme, 545 müşteki ile 26 tanık beyanı aldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan birer kez, '100 kişiyi nitelikli kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Bu sanıklar, terör saldırısında yaralanan kişi sayısınca 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da ayrıca hapse mahkum edildi.

Sanıklar Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Nihat Ürkmez ve Yakup Karaoğlu'nu 'silahlı terör örgütüne üye olmaktan' 12 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, aynı suçtan yargılanan Esin Altıntuğ (Durgun), Hatice Akaltın, Yakup Yıldırım ve Abdulhamit Boz'u ise 7 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici'nin, 'anayasal düzeni ihlal' ile terör saldırısında meydana gelen ölüm ve yaralanma suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulundu.

Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki dosyaların ayrılmasına, yargılama sırasında ölen Mehmet Kadir Cabael hakkında açılan davanın ise düşürülmesine karar verildi.

Kararın gerekçesinde, 'Terör saldırısıyla tüm toplum ve anayasal düzenin hedef alındığı, toplumun değişik kesimlerinden insanların bir araya geldiği mitingde canlı bomba saldırılarıyla çok sayıda insanın ölümü ve yaralanması hedeflenerek bu vahim ve acımasız saldırının toplumsal kaos oluşturmak için araç olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır.' ifadesi kullanıldı.