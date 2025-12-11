Gerçek Temizlik Aşıklarının Duyunca Sinir Eden 10 Cümle
Evin bal dök yala kıvamındadır, temiz olduğunu gördükçe derin bir 'Ohh!' çekersin ve çoook mutlusundur. Hayat daha yaşanılabilir bir yer olmuştur, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordur, ağaçlar çiçek açmıştır ama bu ortamı mahveden bir cümle duyarsın... 👇
1. "Ayakkabıyla girebilir miyim? Sadece bir şey alıp çıkacağım."
2. "Aman canım, döküldüyse sileriz. Ne olacak?"
3. "Bardak altlığına gerek yok, ben dikkat ederim."
4. "Sen de çok kasıyorsun, bırak dağınık kalsın yarın toplarsın."
5. "Benim evim bu kadar temiz olsa içinde yaşayamam. Müze gibi burası."
6. "Islak havluyu şuraya (yatağın/koltuğun üzerine) bıraktım."
7. "Camlar zaten yağmurdan yine kirlenecek, silmeye ne gerek var şimdi?"
8. "Oda dağınıksa kapısını kapatıver. Kimse görmez içeriyi."
9. "Şu faturaları niye saklamıyorsun?"
10. "Amaaan, kırıntıları peçeteyle alırız."
11. "Temizlikçi çağırsana, niye kendini bu kadar yoruyorsun?"
