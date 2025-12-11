onedio
Gerçek Temizlik Aşıklarının Duyunca Sinir Eden 10 Cümle

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
11.12.2025 - 13:01

Evin bal dök yala kıvamındadır, temiz olduğunu gördükçe derin bir 'Ohh!' çekersin ve çoook mutlusundur. Hayat daha yaşanılabilir bir yer olmuştur, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordur, ağaçlar çiçek açmıştır ama bu ortamı mahveden bir cümle duyarsın... 👇

1. "Ayakkabıyla girebilir miyim? Sadece bir şey alıp çıkacağım."

O an zaman durur. Senin için o halıya ya da kapının girişine ayakkabı ile basması ile kalbine basılması arasında hiçbir fark yoktur. 'Sadece bir şey alıp çıkacağım.' yalanına kanacak göz var mı bizde?

2. "Aman canım, döküldüyse sileriz. Ne olacak?"

Olay sadece silmek değil ki! O lekenin kumaşın liflerine ya da fayansların derz aralarına işleme ihtimali ve silerken oluşacak olan su izi bile saç baş yoldurtur. Bunları düşünmekten yediğin yemeğin tadını bile alamazsın.

3. "Bardak altlığına gerek yok, ben dikkat ederim."

Dünyanın en büyük yalanlarından biri. O bardak mutlaka terleyecek ve o sehpanın üzerinde o halka izi kalacak. Lütfen ya! O altlığı kullanmak bir nezaket kuralıdır. Zor bir şey değil!

4. "Sen de çok kasıyorsun, bırak dağınık kalsın yarın toplarsın."

'Bırak dağınık kalsın.' mı? Bu cümle bizim lugatımızda yok. Ben dağınık bir ortamda ne uyurum ne de dururum. O dağınıklık orada dururken uyku tutmayacağını bilmiyorlar tabii.

5. "Benim evim bu kadar temiz olsa içinde yaşayamam. Müze gibi burası."

İltifat mı etti yoksa çok titiz olmam onu rahatsız mı etti belli değil. Biz buna düzen diyoruz, yaşanmışlık hissi için etrafın çöp eve dönmesine gerek yok. Ayrıca ev dediğin temiz olur. Bir müzenin evinden ne eksiği var?

6. "Islak havluyu şuraya (yatağın/koltuğun üzerine) bıraktım."

Bunu duyan bir temizlik aşığının o anki nabız atışı ölçülse rekorlar kitabına girer. Rutubet kokusu ve su lekesi hayaliyle gelen ani fenalık hissini teoride kimse anlayamaz. Yaşayan bilir.

7. "Camlar zaten yağmurdan yine kirlenecek, silmeye ne gerek var şimdi?"

Dışarıdaki yağmur lekesi ayrı, içerideki parmak izi ayrı! O cam, dışarısı görünmeyecek hale gelene kadar bekleyemeyiz. Alacaksın bezi ve cam silme suyunu, bir güzel sileceksin bak ayna gibi olacak!

8. "Oda dağınıksa kapısını kapatıver. Kimse görmez içeriyi."

Ama ben kapı kapalı olsa bile görüyorum! O dağınıklık orada olduğu sürece benim içim rahat etmez. Kapı kapalı olsa bile oranın düzenli olduğunu bilmek içimi ferah tutar.

9. "Şu faturaları niye saklamıyorsun?"

Saklamak zorunda değilim. Fatura numaramı biliyorsam kağıda ne gerek var? Hem bir arada tutması ayrı dert, ayrı ayrı yerlerde tutmak da apayrı bir dert. Ya çöpe ya da geri dönüşüme!

10. "Amaaan, kırıntıları peçeteyle alırız."

Senin gözün mikroskobik düzeyde çalıştığı için o minicik kırıntılar sana dev bir kaya parçası gibi görünür. O süpürge açılacak, kaçarı yok!

11. "Temizlikçi çağırsana, niye kendini bu kadar yoruyorsun?"

Çünkü hiç kimse ama hiç kimse o köşeleri senin gibi bucak bucak temizleyemez. 'Kendi işimi kendim yaparım.' gururu vardır ya bilirsin. En ağır basan duygulardan biridir.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
