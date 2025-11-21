onedio
article/comments
article/share
Gençler Bu Test Size: Cilt Bakımına Kaç Yaşında Başlamalısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
21.11.2025 - 15:01

Cilt bakımı bazen “Şimdi mi başlamalıyım, yoksa daha erken mi?” ikilemine düşüren kocaman bir soru işareti olabiliyor. Hele bir de sosyal medyada bin tane ürün görünce, insan hangi adımı ne zaman yapacağını şaşırıyor. Neyse ki bu test tam olarak bunun için var! Bu sorulara vereceğin cevaplarla, cilt bakımına hangi yaşlarda başlamanın senin için ideal olduğunu bulacağız. Hazırsan başlayalım. 👇

1. Cilt bakımıyla aranda nasıl bir ilişki var?

2. Sabah aynaya baktığında içinden hangisi geçiyor?

3. Peki, en çok hangi dönemlerde cildin daha hassas oluyor?

4. Cilt bakımıyla ilgili ne biliyorsun?

5. Söyle bakalım şu an hayatının hangi dönemindesin?

6. Gün içinde ne kadar su içiyorsun?

7. Peki, hangi havalarda cildinin ihtiyaçları artıyor?

8. Makyajla aran nasıl?

15 - 17 yaş: Cilt bakımıyla ilgili yavaş yavaş bilgi sahibi olma zamanı!

Bu yaşlarda cildin daha hareketli olabilir, bu da temel bakımı biraz daha önemli hale getiriyor. Temizleme ve nemlendirme kombinasyonunun yanına haftada bir maske eklemek sana çok iyi gelir. Cildin neyi seviyor, neye tepki veriyor anlamak için harika bir zamandasın. Küçük bir rutin bile düzenli uygulandığında cildine gözle görülür bir parlaklık sağlar. Bu yaşlarda başlarsan ileride çok daha pürüzsüz bir cilde sahip olursun!

18 - 20 yaş: Artık tam zamanın!

Cilt bakımını oturtmak için en ideal dönemdesin! Cildin bakım ürünlerine oldukça uyumlu bir yapıya sahip. Artık serumlar, düzenli maskeler ve dengeli bir rutin cildine çok iyi gelir. Bu yaşlarda başlayacağın oturmuş bir rutin, yıllar boyunca sana büyük avantaj sağlar. Bugünlerde yapacağın yatırımın ekmeğini yıllar sonra yiyeceksin! Kısacası rutinini oluştur, bakıma başla!

21+ yaş: Rutin artık şart, erteleme!

Bu yaşlarda cildinle ilgilenmek ileriye dönük en güzel yatırım olur. Düzenli bir bakım, yıllar boyunca daha pürüzsüz ve dengeli bir cilde sahip olmanı sağlar. Temel adımları artık kesin olarak rutinine eklemelisin. Temizleme, tonik, serum, nemlendirme, haftada bir maske ve peeling. Her gün kendine ayırdığın 10 dakikanın etkisi düşündüğünden çok daha büyük olacak! Kısacası artık cildinle düzenli olarak ilgilenme zamanı! <

