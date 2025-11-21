Gençler Bu Test Size: Cilt Bakımına Kaç Yaşında Başlamalısın?

Cilt bakımı bazen “Şimdi mi başlamalıyım, yoksa daha erken mi?” ikilemine düşüren kocaman bir soru işareti olabiliyor. Hele bir de sosyal medyada bin tane ürün görünce, insan hangi adımı ne zaman yapacağını şaşırıyor. Neyse ki bu test tam olarak bunun için var! Bu sorulara vereceğin cevaplarla, cilt bakımına hangi yaşlarda başlamanın senin için ideal olduğunu bulacağız. Hazırsan başlayalım. 👇