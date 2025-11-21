Gençler Bu Test Size: Cilt Bakımına Kaç Yaşında Başlamalısın?
Cilt bakımı bazen “Şimdi mi başlamalıyım, yoksa daha erken mi?” ikilemine düşüren kocaman bir soru işareti olabiliyor. Hele bir de sosyal medyada bin tane ürün görünce, insan hangi adımı ne zaman yapacağını şaşırıyor. Neyse ki bu test tam olarak bunun için var! Bu sorulara vereceğin cevaplarla, cilt bakımına hangi yaşlarda başlamanın senin için ideal olduğunu bulacağız. Hazırsan başlayalım. 👇
1. Cilt bakımıyla aranda nasıl bir ilişki var?
2. Sabah aynaya baktığında içinden hangisi geçiyor?
3. Peki, en çok hangi dönemlerde cildin daha hassas oluyor?
4. Cilt bakımıyla ilgili ne biliyorsun?
5. Söyle bakalım şu an hayatının hangi dönemindesin?
6. Gün içinde ne kadar su içiyorsun?
7. Peki, hangi havalarda cildinin ihtiyaçları artıyor?
8. Makyajla aran nasıl?
15 - 17 yaş: Cilt bakımıyla ilgili yavaş yavaş bilgi sahibi olma zamanı!
18 - 20 yaş: Artık tam zamanın!
21+ yaş: Rutin artık şart, erteleme!
