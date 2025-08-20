Geliyor Gelmekte Olan: Meta Yapay Zeka Destekli Dublaj Özelliğini Test Ediyor

Yeni özellik Instagram’da tüm kullanıcılar için, Facebook’ta ise 1.000’den fazla takipçisi olan içerik üreticiler için kullanılabiliyor. Şimdilik yalnızca İngilizce ve İspanyolca arasında çalışıyor.

Ancak özellik, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık gibi bölgelerde kullanıma sunulmadı. Uygun hesaplarda video yükleme sırasında “Translate your voice with Meta AI” butonu görünüyor ve çeviri otomatik olarak gerçekleşiyor. Testlerde, çevrilen içeriklerin izlenme oranlarında yüzde 20 artış gözlemlendi.