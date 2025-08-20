onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Geliyor Gelmekte Olan: Meta Yapay Zeka Destekli Dublaj Özelliğini Test Ediyor

Geliyor Gelmekte Olan: Meta Yapay Zeka Destekli Dublaj Özelliğini Test Ediyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.08.2025 - 15:12

Meta, Facebook ve Instagram’da içerik üreticileri için yapay zeka destekli yeni bir çeviri aracını tanıttı. Bu özellik sayesinde Reels videoları İngilizceden İspanyolcaya otomatik olarak çevriliyor, yapay zeka hem ses tonunu taklit ediyor hem de dudak hareketlerini senkronize ediyor. İlk testlerde izlenme oranlarını yükselten bu sistem, sosyal medya deneyiminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reels videolarında artık otomatik dublaj yapılabiliyor.

Reels videolarında artık otomatik dublaj yapılabiliyor.

Meta’nın tanıttığı sistem, klasik otomatik çevirilerden farklı olarak yalnızca yeni bir ses parçası eklemiyor. Yapay zeka konuşmayı çeviriyor, sentetik bir ses üreterek kullanıcının orijinal ses tonunu koruyor ve dudak hareketlerini yeni dile uyarlıyor.

Teknoloji, Meta’nın 2023’ten bu yana geliştirdiği SeamlessM4T modeli ile çalışıyor. Model, videodaki sesi arka plandan ayırıyor, çeviriyi yapıyor, ardından yeni sesi üretip görüntüyle eşleştiriyor. Daha önce günler sürecek bir süreç, artık birkaç saniyede tamamlanabiliyor.

İlk aşamada İngilizce ve İspanyolca arasında kullanılabiliyor.

İlk aşamada İngilizce ve İspanyolca arasında kullanılabiliyor.

Yeni özellik Instagram’da tüm kullanıcılar için, Facebook’ta ise 1.000’den fazla takipçisi olan içerik üreticiler için kullanılabiliyor. Şimdilik yalnızca İngilizce ve İspanyolca arasında çalışıyor.

Ancak özellik, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık gibi bölgelerde kullanıma sunulmadı. Uygun hesaplarda video yükleme sırasında “Translate your voice with Meta AI” butonu görünüyor ve çeviri otomatik olarak gerçekleşiyor. Testlerde, çevrilen içeriklerin izlenme oranlarında yüzde 20 artış gözlemlendi.

Fırsatlar kadar riskler de var, yeni diller yolda.

Fırsatlar kadar riskler de var, yeni diller yolda.

Meta, bu özelliğin içerik üreticiler için büyük avantaj sağlayacağını söylüyor. Dünyada en çok konuşulan ikinci dil olan İspanyolca sayesinde İngilizce içerik üretenler çok daha geniş bir kitleye ulaşabilecek. Ancak sistemin riskleri de var. Yapay zeka, bir kişinin hiç söylemediği bir şeyi söylemiş gibi gösterebildiği için dezenformasyon endişeleri gündeme geliyor. 

Meta bu yüzden çevrili videolarda “Meta AI ile çevrildi” etiketi kullanacağını açıkladı. Ayrıca özellik yüzün net görünmediği, arka plan gürültüsü olan veya birden fazla kişinin konuştuğu videolarda hatalar verebiliyor. İleride yeni dillerin ekleneceği belirtilse de bunun zaman alacağı ifade ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın