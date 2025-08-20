Geliyor Gelmekte Olan: Meta Yapay Zeka Destekli Dublaj Özelliğini Test Ediyor
Meta, Facebook ve Instagram’da içerik üreticileri için yapay zeka destekli yeni bir çeviri aracını tanıttı. Bu özellik sayesinde Reels videoları İngilizceden İspanyolcaya otomatik olarak çevriliyor, yapay zeka hem ses tonunu taklit ediyor hem de dudak hareketlerini senkronize ediyor. İlk testlerde izlenme oranlarını yükselten bu sistem, sosyal medya deneyiminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
Reels videolarında artık otomatik dublaj yapılabiliyor.
İlk aşamada İngilizce ve İspanyolca arasında kullanılabiliyor.
Fırsatlar kadar riskler de var, yeni diller yolda.
