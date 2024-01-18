Geleceğin Çalışma Ortamını Şekillendiren 10 Yeni Nesil İş Hayatı Trendi

Yeni nesil ofis trendleri arasında en önemlilerinden olan yan haklar; sağlık, sigorta, indirim, tatil gibi birçok hak paketini kapsar. Yetenek savaşlarının arttığı günümüzde alanının en iyilerine sahip olmak için çalışanlara sadece yüksek maaş sunmak yetmeyebilir. Ek olarak; rakiplerden çok daha iyi, gelişmiş ve nitelikli haklar sunarak çalışan bağlılığını artırmak önemlidir. Kimi zaman bu haklar çalışanların ailelerini kapsayacak şekilde de düzenlenebilir.