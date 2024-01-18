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Geleceğin Çalışma Ortamını Şekillendiren 10 Yeni Nesil İş Hayatı Trendi

etiket Geleceğin Çalışma Ortamını Şekillendiren 10 Yeni Nesil İş Hayatı Trendi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 14:01

Teknolojinin giderek ilerlemesiyle birlikte dünya pazarı ve iş dünyası dramatik değişikliklere uğruyor. Bu dönüşüme zamanında ayak uydurmak ise geleceğin iş hayatında sürdürülebilir bir büyüme yakalamak anlamına geliyor.

Peki bugünden yarını kesin olarak öngörmek mümkün olmasa da gidişat bize yeni nesil ofis hayatında nelerin daha da trend olacağını gösteriyor?

İşte detaylar!

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1. Coworking

1. Coworking

Coworking veya diğer adıyla birlikte çalışma, şimdiden popüler olmaya başlayan ve gelecekte daha da yaygınlaşması beklenen trendler arasında ilk sırada. Oldukça esnek, açık ve çok çeşitli çalışma biçimlerini kapsayan coworking ofis ortamları, birden fazla kullanıcının farklı ihtiyaçlarını karşılamayı ve her türlü şarta uyum sağlamayı hedefler. Böylece herkesin kendini rahat hissettiği bir ortamda çalışmasını sağlar.

2. Gig ekonomisi

Gig ekonomisi, geleneksel 9-5 çalışma kültürüne karşıtlığı ile bilinen esnek ve bağımsız bir iş modelidir. Günümüzde en çok ABD'de kullanılıyor olsa da yavaş yavaş diğer kıtalara yayılan Gig ekonomi iş modeli, çalışanlara ve işverenlere serbest çalışma saatleri sunar. Böylece herkesin kendini en verimli hissettiği saatlerde çalışmasını sağlayarak iş yapma sürecini hızlandırır. Ayrıca motivasyonu artırır.

3. Kapsayıcılık

3. Kapsayıcılık

Kapsayıcılık, iş hayatındaki kalıpları şeffaflaştıran ve dil, din, ırk ayrımını geride bırakarak birliğe dayalı bir atmosfer sunan trendlerden bir diğeri. Çalışanların daha eşitlikçi ve özgür bir ortamda üretkenliklerinin de arttığı fikrini savunan bu trend, farklı kültürlerin birbirini beslemesini sağlayarak takım gücünü artırır. Böylece genel başarı ortalamasını iyileştirir.

4. İş-yaşam dengesi

İş ve yaşam arası denge kurmak, modern toplumun dayattığı uzun çalışma saatlerine karşı çıkan bir diğer trenddir. Buna göre; iş hayatında daha verimli ve başarılı olmanın en temel yolu, kişisel ihtiyaçlara ve sağlıklı yaşam rutinlerine yeterince vakit ayırabilmekten geçer. Bunun içinse iş saatleri ve iş ortamı kişisel gereksinimlere göre esnetilmeli, aynı zamanda şirket ve çalışan farkındalığı artırılmalıdır.

5. Hibrit çalışma modeli

Pandemiyle birlikte biraz zorunlu olarak hayatımıza giren hibrit çalışma modeli, sonradan yeni nesil iş trendleri arasındaki yerini aldı. Çalışan motivasyonunu ve verimini artırmayı hedefleyen bu modelde, evden ve ofisten çalışma saatleri çalışanlar tarafından belirlenir ve daha çok uzaktan yürütülebilecek işlerde kullanılır. Böylece işe gelme zorunluluğunun yarattığı yol, yemek ve verim kaybı minimuma indirilir.

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6. Otonom servisler

Otomatikleştirilmiş iş süreçleri insan ve teknoloji birlikteliği sayesinde verimi artırmayı hedefler. Örneğin; Zoom ve Google Meet benzeri online toplantı uygulamaları, farklı alanlarda çalışmayı tercih eden takım üyelerini bir araya getirerek işlerin her şekilde sürmesini sağlar. Benzer şekilde birçok angarya işi otomatikleştiren uygulama ve yazılım da ekstra yük miktarını azaltarak verimi artırır.

7. Eğitim programları

Çalışan bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen eğitim programları sunmak, alanının önde gelen uzmanlarına sahip olmak isteyen ofislerin temel özelliklerinden bir diğeri. Gelecekte daha da yaygınlaşması beklenen bu programlar, yeni gelişen teknolojiler karşısında bilgili bir takıma sahip olmayı sağlar ve sürekli bilgi birikimini artırmayı hedefler. Böylece marka bilinci oluşturmadan kariyer planlamasına kadar sayısız alanda işverene katkı sağlar.

8. Yapay zeka

Kimi zaman korkularak bakılan bir teknoloji olsa da dijitalleşmenin doğal sonucu olarak ortaya çıkan yapay zeka, pek çok iş sürecini basitleştirerek çalışan ve işveren hızını artırmada etkilidir. Yetenek keşfinden çalışan performans ölçümlerine ve temel iş süreçlerini otomatikleştirmeye kadar sayısız alanda devreye giren yapay zeka, geleceğin ofislerinin mutlaka sahip olması gereken en verimli trendler arasında yer alır. Doğru kullanıldığında ise işleri fazlasıyla kolaylaştırabilir.

9. Oyunlaştırma

9. Oyunlaştırma

Ekip uyumunu ve bireysel katılımı artırmayı hedefleyen oyunlaştırma, birçok yenilikçi ofisin sıklıkla başvurduğu bir performans çözümüdür. Hem çalışan motivasyonunu ve mutluluğunu artıran hem de stresi azaltarak yepyeni bir deneyim sunan ofis içi oyun kültürü, farklı departmanlar arası uyumu pekiştirerek işlerin çok daha kolay ve hızlı sonuçlandırılmasına yardımcıdır. Ayrıca rekabeti teşvik ederek sürekli büyümeye hizmet eder.

10. Yan haklar

10. Yan haklar

Yeni nesil ofis trendleri arasında en önemlilerinden olan yan haklar; sağlık, sigorta, indirim, tatil gibi birçok hak paketini kapsar. Yetenek savaşlarının arttığı günümüzde alanının en iyilerine sahip olmak için çalışanlara sadece yüksek maaş sunmak yetmeyebilir. Ek olarak; rakiplerden çok daha iyi, gelişmiş ve nitelikli haklar sunarak çalışan bağlılığını artırmak önemlidir. Kimi zaman bu haklar çalışanların ailelerini kapsayacak şekilde de düzenlenebilir.

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