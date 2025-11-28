Geceyi Seninle Geçirecek Playlist
Bu gece, tek başına ya da kim bilir belki de ruhunu bir şekilde başkalarına açarak… Her ne olursa olsun, bu playlist kesinlikle seninle. Hangi köşede olursan ol, bu şarkılar geceyi biraz daha özel kılacak. Biraz yalnızlık, biraz eğlence, biraz da derin düşünceler… Hazır mısın? Çünkü bu geceyi müzik ile geçireceğiz!
1. Lana Del Rey – Summertime Sadness
2. The Weeknd – Blinding Lights
3. Tame Impala – The Less I Know The Better
4. Sade – No Ordinary Love
5. Cem Adrian – Kayıp
6. Keane – Somewhere Only We Know
7. Massive Attack – Teardrop
8. Sedef Sebüktekin – Unutmam Lazım
9. Amy Winehouse – Back to Black
10. Bon Iver – Holocene
11. Canozan – Öyle Kolay Aşık Olmam
12. Mild High Club – Homage
13. Duman – Belki Alışman Lazım
