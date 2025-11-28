onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Geceyi Seninle Geçirecek Playlist

etiket Geceyi Seninle Geçirecek Playlist

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.11.2025 - 23:01

Bu gece, tek başına ya da kim bilir belki de ruhunu bir şekilde başkalarına açarak… Her ne olursa olsun, bu playlist kesinlikle seninle. Hangi köşede olursan ol, bu şarkılar geceyi biraz daha özel kılacak. Biraz yalnızlık, biraz eğlence, biraz da derin düşünceler… Hazır mısın? Çünkü bu geceyi müzik ile geçireceğiz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Lana Del Rey – Summertime Sadness

2. The Weeknd – Blinding Lights

3. Tame Impala – The Less I Know The Better

4. Sade – No Ordinary Love

5. Cem Adrian – Kayıp

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Keane – Somewhere Only We Know

7. Massive Attack – Teardrop

8. Sedef Sebüktekin – Unutmam Lazım

9. Amy Winehouse – Back to Black

10. Bon Iver – Holocene

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Canozan – Öyle Kolay Aşık Olmam

12. Mild High Club – Homage

13. Duman – Belki Alışman Lazım

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın