Gece Rutininde Nasıl Bakım Yapman Gerektiğini Söylüyoruz!
Gün boyu yoruldun, koşturdun, belki biraz da stres oldun. Şimdi sıra günün en keyifli kısmında yani gece bakım rutini! Bu testle, senin karakterine ve alışkanlıklarına en uygun bakım tüyosunu söylüyoruz. Bakalım senin için en doğru bakım şekli neymiş?
1. Akşam eve geldiğinde ilk işin ne olur?
2. Siyah noktalarla başa çıkma yöntemini seç!
3. Hadi en sevdiğin bakım ürününü öğrenelim!
4. Sabahları aynaya baktığında en çok ne görmek istersin?
5. Yatmadan önce içmekten en çok hoşlandığın şey?
6. Bir cilt bakım ürünü seni hayal kırıklığına uğratırsa ne yaparsın peki?
7. Gece bakımında serum sürer misin?
8. Son olarak cilt bakımında en büyük hedefin ne?
Gece rutininde temizlik senin vazgeçilmezin olmalı!
Gece rutininde nemi ön plana çıkarman gerekiyor!
Gece rutininde eğlenceli ve pratik adımlar sana daha uygun!
Gece rutininde en iyi bakım senin için uyku olmalı!
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
