Gece 3’te Hâlâ Ayakta Olanlara Özel Playlist

Saat gece 3. Herkes uyumuş, sokak bile sessiz. Ama sen hâlâ uyanıksın. Belki yatakta dönüp duruyorsun, belki eski fotoğrafları karıştırıyorsun. Belki de balkon köşesinde “hayat nereye gidiyor” diye düşünüyorsun.

İşte tam o anlar için bir liste lazım: Hem uykun gelmesin, hem kalbin biraz yumuşasın, hem de yalnız olmadığını hatırlayasın. Tam da gece 3’ün fon müziği gibi bir playlist hazırladık, buyrun! 🌙✨