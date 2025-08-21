Gece 3’te Hâlâ Ayakta Olanlara Özel Playlist
Saat gece 3. Herkes uyumuş, sokak bile sessiz. Ama sen hâlâ uyanıksın. Belki yatakta dönüp duruyorsun, belki eski fotoğrafları karıştırıyorsun. Belki de balkon köşesinde “hayat nereye gidiyor” diye düşünüyorsun.
İşte tam o anlar için bir liste lazım: Hem uykun gelmesin, hem kalbin biraz yumuşasın, hem de yalnız olmadığını hatırlayasın. Tam da gece 3’ün fon müziği gibi bir playlist hazırladık, buyrun! 🌙✨
1. The xx – Angels
2. Sezen Aksu – Yalnızlık Senfonisi
3. Duman – Sor Bana Pişman Mıyım?
4. Yok Oyle Kararli Seyler - Kalabalıklar
5. Billie Eilish – when the party’s over
6. Tamino - Habibi
7. Büyük Ev Ablukada - Arayan Bulur
8. Jeff Buckley – Lover, You Should’ve Come Over
9. Bülent Ortaçgil – Sensiz Olmaz
10. Radiohead – No Surprises
11. Adamlar - Rüyalarda Buruşmuşum
12. SYML – Where’s My Love
13. Birkan Nasuhoğlu – Bırakmazdı
14. The Paper Kites – Bloom
15. Novo Amor – Anchor
