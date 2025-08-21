onedio
article/comments
article/share
Gece 3’te Hâlâ Ayakta Olanlara Özel Playlist

Ceren Özer
22.08.2025 - 00:07

Saat gece 3. Herkes uyumuş, sokak bile sessiz. Ama sen hâlâ uyanıksın. Belki yatakta dönüp duruyorsun, belki eski fotoğrafları karıştırıyorsun. Belki de balkon köşesinde “hayat nereye gidiyor” diye düşünüyorsun.

İşte tam o anlar için bir liste lazım: Hem uykun gelmesin, hem kalbin biraz yumuşasın, hem de yalnız olmadığını hatırlayasın. Tam da gece 3’ün fon müziği gibi bir playlist hazırladık, buyrun! 🌙✨

1. The xx – Angels

2. Sezen Aksu – Yalnızlık Senfonisi

3. Duman – Sor Bana Pişman Mıyım?

4. Yok Oyle Kararli Seyler - Kalabalıklar

5. Billie Eilish – when the party’s over

6. Tamino - Habibi

7. Büyük Ev Ablukada - Arayan Bulur

8. Jeff Buckley – Lover, You Should’ve Come Over

9. Bülent Ortaçgil – Sensiz Olmaz

10. Radiohead – No Surprises

11. Adamlar - Rüyalarda Buruşmuşum

12. SYML – Where’s My Love

13. Birkan Nasuhoğlu – Bırakmazdı

14. The Paper Kites – Bloom

15. Novo Amor – Anchor

İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
