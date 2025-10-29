Gebze’de Bina Çökmüştü: İki Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Gebze’de sabah saatlerinde 6 katlı bir bina çökmüştü. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonrasında enkaz altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında aynı aileden 3 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan çöken bina sonrasında bölgede bulunan 9 binanın da tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 6 katlı bir bina çökmüştü.
Bina 2012 yılında kat karışılığı müteahhite yaptırılmış.
“Kolonlarda hiçbir sıkıntı yoktu”
