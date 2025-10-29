Gebze’de Bina Çökmüştü: İki Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Olay yerinde bekleyen mülk sahibinin yeğeni Kamil Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın 2012 yılında kat karşılığı olarak yapıldığını söyledi.

Binada teyzesi dahil 3 ailenin yaşadığını belirten Gülmez, şöyle konuştu:

'12 yıllık bina, çok eski değil. Şu an tek isteğimiz oradaki insanların dışarı sağ salim çıkması. Binada teyzem kendisi de oturuyordu. Ama hasbelkader evde yoktu dün akşam, olay esnasında. Sadece şu anda enkaz altında kalanlar kiracı olan 5 kişilik bir aile, tek bildiğimiz bu. Onun haricinde bir bilgimiz yok. Ama nasıl oldu, nasıl bitti, onunla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Biz sadece içerideki insanların sağ salim bir şekilde çıkmasını temenni ediyoruz. 2012 yılında yapılmıştı, kat karşılığı verilen bir binaydı. Altta bir eczane vardı, alt katı. Üzerinde 3 tane dubleks vardı. 3 aile kalıyordu, 2 aile dışarıdaydı. Maalesef kiracı ailemiz içerideydi. Şu an onları bekliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah onları da sağ salim çıkarmasını nasip eder bizlere.'