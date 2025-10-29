onedio
Gebze’de Bina Çökmüştü: İki Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kocaeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.10.2025 - 14:24

Gebze’de sabah saatlerinde 6 katlı bir bina çökmüştü. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonrasında enkaz altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında aynı aileden 3 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan çöken bina sonrasında bölgede bulunan 9 binanın da tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 6 katlı bir bina çökmüştü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, aynı ailede 5 kişinin enkaz altında kaldığı tespit edilmişti. Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çiftin çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir olduğu belirtildi.

Enkaz altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Bina 2012 yılında kat karışılığı müteahhite yaptırılmış.

Olay yerinde bekleyen mülk sahibinin yeğeni Kamil Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın 2012 yılında kat karşılığı olarak yapıldığını söyledi.

Binada teyzesi dahil 3 ailenin yaşadığını belirten Gülmez, şöyle konuştu:

'12 yıllık bina, çok eski değil. Şu an tek isteğimiz oradaki insanların dışarı sağ salim çıkması. Binada teyzem kendisi de oturuyordu. Ama hasbelkader evde yoktu dün akşam, olay esnasında. Sadece şu anda enkaz altında kalanlar kiracı olan 5 kişilik bir aile, tek bildiğimiz bu. Onun haricinde bir bilgimiz yok. Ama nasıl oldu, nasıl bitti, onunla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Biz sadece içerideki insanların sağ salim bir şekilde çıkmasını temenni ediyoruz. 2012 yılında yapılmıştı, kat karşılığı verilen bir binaydı. Altta bir eczane vardı, alt katı. Üzerinde 3 tane dubleks vardı. 3 aile kalıyordu, 2 aile dışarıdaydı. Maalesef kiracı ailemiz içerideydi. Şu an onları bekliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah onları da sağ salim çıkarmasını nasip eder bizlere.'

“Kolonlarda hiçbir sıkıntı yoktu”

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 6 katlı binanın alt katındaki eczanenin sahibi Uğur Aydın ise yaptığı açıklamada, “Büyük ihtimalle bina, biz gelmeden 2-3 sene önce yapıldı. Binanın içinde herhangi bir çatlaklık yok. Ben kontrol ettim. Görüntüde sanki kolon devrilmiş gibi duruyor ama kolon değil, sadece alüminyumlar bel vermiş. Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlaklık yok. Arka tarafa girdim, herhangi bir çatlaklık yok. Bodruma girdim, oradaki kolonlara baktım çatlaklık yok. Sadece bir perde beton vardı, bodrum katında. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu' diye konuştu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım.
