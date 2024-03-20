Garsonluk Yapan 28 Yaşındaki Down Sendromlu Genç: 'Annem, Babam Benimle Gurur Duyuyor'

“Down sendromlu bireyler istihdam için derneğe geldiklerinde öncelikle onlarla tanışıyoruz. Adaylarla görüşmeler gerçekleştirerek hem kendilerini hem de ailelerini detaylı bir tanıma sürecimiz oluyor. Aynı şekilde iş yerlerini de bu şekilde detaylıca tanıyıp oradaki iş alanlarını analiz ediyoruz. Ve sonucunda da doğru işe doğru kişiyi yerleştirilerek olabildiğince sürdürülebilir işlerde adayların çalışmalarını sağlıyoruz. Bu süreç başından sonuna kadar iş koçlarıyla beraber işliyor. İş koçları en başından itibaren bu sürecin ayrılmaz bir parçası. Adaylar iş görüşmelerine gitmeden önce koçlardan eğitimler alıyor. İş görüşmesini deneyimlerken yine iş koçları adayların yanında oluyor. İş görüşmelerinin olumlu devam etmesi halinde tekrar eğitim sürecimiz başlıyor. İşe başlamadan önce hem adaylar hem firmadaki personeller hem de aileler; iş koçundan detaylı eğitimler alıyor. Bunun sonrasında da yeni işe başlayan down sendromlu bireylere oryantasyon sağlanıyor. Bu süreç ortalama 10 gün kadar sürüyor ama kişinin ihtiyacına göre değişiklik de gösterebiliyor. Dolayısıyla süreç buna göre planlanıyor. Sahadaki işbaşı süreci tamamlandıktan sonra iş koçu kademeli olarak geri çekildikten sonra alandan, uzaktan takip etmeye devam ediyoruz. Oldukça kapsamlı ve çok yönlü bir süreç. Ortalama bir kişinin işe yerleştirilme süresi bir iş koçunun desteğiyle beraber bir ay kadar sürüyor.'

Kaynak: DHA