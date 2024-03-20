Garsonluk Yapan 28 Yaşındaki Down Sendromlu Genç: 'Annem, Babam Benimle Gurur Duyuyor'

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9 aylıkken down sendromu olduğunu öğrendikleri çocukları hakkında konuşan anne Esra Güney ise "Onun çalışıyor olmasını hayal bile edemezdim. Çok mutluyum" dedi.
Güney ailesinin yolu ise daha sonra Türkiye Down Sendromu Derneği ile kesişince Halis, derneğin 'İstihdam +1' projesi ile iş yaşamına dahil oldu.
5 yıldır Şişli'de bir otelde çalışan Halis yaşadığı deneyimi “28 yaşındayım, 5 yıldır bir otelde servis elemanı olarak çalışıyorum. İşte çay, kahve, yemek servisi yapıyorum. Bütün arkadaşlarımı davet ediyorum, onlar da çalışsın kendi ayakları üzerinde dursun. Kendi paralarını kazansınlar. Çalışmak güzel bir şey. Annem, babam benimle gurur duyuyorlar" diyerek anlattı.
Halis'in babası Fatih Güney de oğlunun çalışmaya başlamasının çok güzel olduğunu söyleyerek işte bir günü ile ilgili “Halis'in evde oturmasını istemiyorduk. Yani çalışmaya başlaması çok güzel oldu. Halis sabah 05.00'te kalkıyor. Saat 05.30'da servisi geliyor. Saat 07.00'da iş başı yapıyor. 15.30-16.00 arası işten çıkıyor. İşten kendisi geliyor. İstediği gibi hareket edebiliyor, biz hiç karışmıyoruz. Metroyla, otobüsle, vapurla geliyor. Kendisini ne tercih ederse onlarla geliyor. Fanatik bir Beşiktaşlı. Beşiktaş'ın maçlarını kaçırmıyor. Çevresinde çok iyi arkadaşları var, kuzenleri var. Beraber güzel vakit geçiriyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar anne baba olarak bir arkadaş kadar olamasak bile elimizden gelen arkadaşlık görevlerimizi yapıyoruz. Beraber sinema, tiyatroya gidiyoruz" dedi.
Down sendromlu bireylerin iş bulma süreçleri hakkında konuşan Türkiye Down Sendromu Derneği Program Koordinatörü Merve Özman da sürecin başından sonuna kadar iş koçlarıyla beraber işlediğini anlattı.
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İşte down sendromlu Halis Güney'in o hikayesi: 👇
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