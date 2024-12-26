Ne Kadar Dengeli Beslendiğini Bu Testin Sonunda Söylüyoruz!
Ne Kadar Dengeli Beslendiğini Bu Testin Sonunda Söylüyoruz!
Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmenin şart olduğunu herkesten duymuşsunuzdur. Özellikle uzmanların dengeli beslenme üzerine yaptığı çalışmaları pek çok yerde görebiliriz.
Dengeli beslenmenin yanı sıra, dengeli bir yaşam da şart. Basma kalıp sözlerden sıyrılıp ne kadar dengeli beslendiğini eğlenceli bir test ile öğreneceğiz!
1. Adettendir: Söyle bakalım, kaç yaşındasın?
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2. Nasıl bir yerde yaşadığını öğrenebilir miyiz?
3. Şimdiiii... Geldik asıl sorulara! En sevdiğin öğün, bunlardan hangisi?
4. Peki bu öğünleri nasıl hazırlıyorsun diye sorsak?
5. Nerede hareket orada bereket! Spor var mı spor?
6. Kendini çoook yorgun hissettiğin saatler, genelde hangi zaman dilimlerinde oluyor?
7. Beslenme düzeninden bir atıştırmalık çıkaracak olsaydın, hangisini çıkarırdın?
8. Son olarak şunu soralım: Meyve ve sebzelerle aran nasıl?
Sen gayet dengeli besleniyorsun!
Dengeli beslenmeye çalışıyorsun ama pek vaktin yok gibi...
Bir sporcu gibi dengeli ve sağlıklı beslendiğini söyleyebiliriz!
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