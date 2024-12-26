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Ne Kadar Dengeli Beslendiğini Bu Testin Sonunda Söylüyoruz!

Ne Kadar Dengeli Beslendiğini Bu Testin Sonunda Söylüyoruz!

Herbalife
Herbalife - Onedio Üyesi
26.12.2024 - 13:04

Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmenin şart olduğunu herkesten duymuşsunuzdur. Özellikle uzmanların dengeli beslenme üzerine yaptığı çalışmaları pek çok yerde görebiliriz.

Dengeli beslenmenin yanı sıra, dengeli bir yaşam da şart. Basma kalıp sözlerden sıyrılıp ne kadar dengeli beslendiğini eğlenceli bir test ile öğreneceğiz!

1. Adettendir: Söyle bakalım, kaç yaşındasın?

2. Nasıl bir yerde yaşadığını öğrenebilir miyiz?

3. Şimdiiii... Geldik asıl sorulara! En sevdiğin öğün, bunlardan hangisi?

4. Peki bu öğünleri nasıl hazırlıyorsun diye sorsak?

5. Nerede hareket orada bereket! Spor var mı spor?

6. Kendini çoook yorgun hissettiğin saatler, genelde hangi zaman dilimlerinde oluyor?

7. Beslenme düzeninden bir atıştırmalık çıkaracak olsaydın, hangisini çıkarırdın?

8. Son olarak şunu soralım: Meyve ve sebzelerle aran nasıl?

Sen gayet dengeli besleniyorsun!

Görüşüne göre sen dengeli beslenmeyi yaşam biçimin haline getirmişsin! Öğün atlamıyorsun ve en önemlisi, kahvaltıya oldukça dikkat ediyorsun. E sadece kahvaltıya dikkat etmek yetmeyebilir; bunun için sana iyi gelecek bir önerimiz var!

Herbalife’ın sadece beş doğal lif kaynağından oluşan Multi Fiber takviyesi ve kas kütleni korumaya yardımcı olacak Proboost ürünü ile protein desteği alabilirsin.

Dengeli beslenmeye bir adım daha yaklaşmak için buraya tıkla!

Dengeli beslenmeye çalışıyorsun ama pek vaktin yok gibi...

Görünüşe göre beslenmene dikkat etmek istiyorsun ama günün temposundan dolayı iyi beslenmeye pek vakit bulamıyorsun. Eminiz ki beslenmene dikkat etmeyi yürekten istiyorsun ama yoğunsun, tahmin edebiliyoruz. Ama merak etme, yoğun temponun arasında vücudunun ihtiyacı olan besinleri alabilmen için sana güzel bir haberimiz var!

Kahvaltı öğünü için Herbalife’ın Formül 1 Öğün Yerine Geçen Besleyici Shake Karışımı, bitki bazlı protein barındırıyor ve karbonhidrat ile beraber lif ile vitamin içeriyor. Herhangi bir öğününde hem dengeli beslen hem de vakit kazan!

Öğünlerinde vücudunun ihtiyacını karşılamak için buraya tıkla!

Bir sporcu gibi dengeli ve sağlıklı beslendiğini söyleyebiliriz!

Sen gayet sporcu birine benziyorsun! Öğün atlamak senin kitabında yok; vücudunun ihtiyacı olan tüm besinleri tüketiyorsun desek yanlış olmaz. Ama bazen yetersiz kaldığı günler de oluyor. Bu açığı kapatman için sana küçük bir sır vereceğiz!

Herbalife’ın, Cristiano Ronaldo ile ortaklaşa özel olarak geliştirilen bir sporcu içeceği “CR7 Drive” ürünü tam sana göre! Antrenmanlarda ve koşuşturmalı günlerde sıvı kaybı yaşarken vücudunun ihtiyacı olan özel karbonhidrat-elektrolit formülü ile bu kaybı en aza indirebilirsin.

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Herbalife ile hedeflerine ulaş!

Herbalife ile hedeflerine ulaş!

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