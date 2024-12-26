Bunlar Nasıl Paralar? 2024 Yılının En Çok Kazanan 10 Futbolcusu
Bunlar Nasıl Paralar? 2024 Yılının En Çok Kazanan 10 Futbolcusu
Geçtiğimiz yıl futbol transferlerinde 1 milyar dolar gibi astronomik bir bütçe harcayan Suudi Arabistan, 2024'te bu harcamayı yarıya indirse de zirvedeki yerini bırakmadı. Dünyanın en çok kazanan futbolcusu, yine Suudi Pro Ligi’nde forma giyen bir oyuncu oldu. 2024'te paraya para demeyen futbolcular listesi 👇🏻
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10. Kevin De Bruyne (Manchester City - İngiltere)
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9. Sadio Mane (Al Nassr - Suudi Arabistan)
8. Mohamed Salah (Liverpool - İngiltere)
7. Vinicius Jr. (Real Madrid - İspanya)
6. Erling Haaland (Manchester City - İngiltere)
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5. Kylian Mbappe (Real Madrid - İspanya)
4. Karim Benzema (Al Nassr - Suudi Arabistan)
3. Neymar (Al Hilal - Suudi Arabistan)
2. Lionel Messi
1. Cristiano Ronaldo
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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