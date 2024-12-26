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Bunlar Nasıl Paralar? 2024 Yılının En Çok Kazanan 10 Futbolcusu

Bunlar Nasıl Paralar? 2024 Yılının En Çok Kazanan 10 Futbolcusu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
26.12.2024 - 13:05

Geçtiğimiz yıl futbol transferlerinde 1 milyar dolar gibi astronomik bir bütçe harcayan Suudi Arabistan, 2024'te bu harcamayı yarıya indirse de zirvedeki yerini bırakmadı. Dünyanın en çok kazanan futbolcusu, yine Suudi Pro Ligi’nde forma giyen bir oyuncu oldu. 2024'te paraya para demeyen futbolcular listesi 👇🏻

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10. Kevin De Bruyne (Manchester City - İngiltere)

10. Kevin De Bruyne (Manchester City - İngiltere)
  • 39 milyon dolar (Saha içi: 35 milyon, Saha dışı: 4 milyon)

9. Sadio Mane (Al Nassr - Suudi Arabistan)

9. Sadio Mane (Al Nassr - Suudi Arabistan)
  • 52 milyon dolar (Saha içi: 48 milyon, Saha dışı: 4 milyon)

8. Mohamed Salah (Liverpool - İngiltere)

8. Mohamed Salah (Liverpool - İngiltere)
  • 53 milyon dolar (Saha içi: 35 milyon, Saha dışı: 18 milyon)

7. Vinicius Jr. (Real Madrid - İspanya)

7. Vinicius Jr. (Real Madrid - İspanya)
  • 55 milyon dolar (Saha içi: 40 milyon, Saha dışı: 15 milyon)

6. Erling Haaland (Manchester City - İngiltere)

6. Erling Haaland (Manchester City - İngiltere)
  • 60 milyon dolar (Saha içi: 46 milyon, Saha dışı: 14 milyon)
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5. Kylian Mbappe (Real Madrid - İspanya)

5. Kylian Mbappe (Real Madrid - İspanya)
  • 90 milyon dolar (Saha içi: 70 milyon, Saha dışı: 20 milyon)

4. Karim Benzema (Al Nassr - Suudi Arabistan)

4. Karim Benzema (Al Nassr - Suudi Arabistan)
  • 104 milyon dolar (Saha içi: 100 milyon, Saha dışı: 4 milyon)

3. Neymar (Al Hilal - Suudi Arabistan)

3. Neymar (Al Hilal - Suudi Arabistan)
  • 110 milyon dolar (Saha içi: 80 milyon, Saha dışı: 30 milyon)

2. Lionel Messi

2. Lionel Messi
  • 135 milyon dolar (Saha içi: 60 milyon, Saha dışı: 75 milyon)

1. Cristiano Ronaldo

1. Cristiano Ronaldo
  • 285 milyon dolar (Saha içi: 220 milyon, Saha dışı: 65 milyon)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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