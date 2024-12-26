Bunlar Nasıl Paralar? 2024 Yılının En Çok Kazanan 10 Futbolcusu

Geçtiğimiz yıl futbol transferlerinde 1 milyar dolar gibi astronomik bir bütçe harcayan Suudi Arabistan, 2024'te bu harcamayı yarıya indirse de zirvedeki yerini bırakmadı. Dünyanın en çok kazanan futbolcusu, yine Suudi Pro Ligi’nde forma giyen bir oyuncu oldu. 2024'te paraya para demeyen futbolcular listesi 👇🏻