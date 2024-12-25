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Boban Marjanovic'i Gönderen Fenerbahçe Beko Aradığı Uzunu NBA'de Buldu!

Boban Marjanovic'i Gönderen Fenerbahçe Beko Aradığı Uzunu NBA'de Buldu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.12.2024 - 22:46

Jan Vesely'nin ayrılığının ardından yıllardır istikrarlı bir pivot arayan Fenerbahçe Beko, rotayı NBA'e çevirdi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, yeni yıla iyi bir giriş yapmak için kolları sıvadı.

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Euroleague'deki ilk 11 maçında yalnızca iki mağlubiyet alarak dikkatlerini üzerine çeken Fenerbahçe Beko, son iki karşılaşmasından oldukça farklı yenilgiyle ayrılmıştı.

Euroleague'deki ilk 11 maçında yalnızca iki mağlubiyet alarak dikkatlerini üzerine çeken Fenerbahçe Beko, son iki karşılaşmasından oldukça farklı yenilgiyle ayrılmıştı.

12 Aralık'ta Monaco'yu konuk eden sarı-lacivertliler, 99-69'luk skorla rakibine boyun eğmişti.

12 Aralık'ta Monaco'yu konuk eden sarı-lacivertliler, 99-69'luk skorla rakibine boyun eğmişti.

17 Aralık'ta da Barcelona deplasmanına çıkan Sarunas Jasikevicius ve öğrencileri, 90-63'le maçı kaybeden taraf olmuştu.

17 Aralık'ta da Barcelona deplasmanına çıkan Sarunas Jasikevicius ve öğrencileri, 90-63'le maçı kaybeden taraf olmuştu.

Kadroya takviye yapılması beklenirken sezon başında takıma katılan Boban Marjanovic ve Erten Gazi'ye veda edilmişti.

Kadroya takviye yapılması beklenirken sezon başında takıma katılan Boban Marjanovic ve Erten Gazi'ye veda edilmişti.

Ajansspor'dan Burak Alaca'nın haberine göre Kanarya, Toronto Raptors forması giyen pivot Bruno Fernando ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Ajansspor'dan Burak Alaca'nın haberine göre Kanarya, Toronto Raptors forması giyen pivot Bruno Fernando ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
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NBA ekibinin oyuncuyu serbest bıraktığında taraflar arasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

NBA ekibinin oyuncuyu serbest bıraktığında taraflar arasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

Bu sezon 16 maça çıkan ve sakatlığı sebebiyle son 6 maçta 2 dakika süre alabilen 26 yaşındaki pivot, geçtiğimiz senelerde Atlanta, Houston ve Boston kadrosunda yer almıştı.

Bu sezon 16 maça çıkan ve sakatlığı sebebiyle son 6 maçta 2 dakika süre alabilen 26 yaşındaki pivot, geçtiğimiz senelerde Atlanta, Houston ve Boston kadrosunda yer almıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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