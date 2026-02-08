Fransa Cumhurbaşkanı da Yedi: İşte Bir Fransız Devlet Okulunun Öğle Yemeği Menüsü!

Avrupa'daki ve Amerika'daki okullarla bizim okullarımız arasında bazı farklar bulunuyor. Bu farklar özellikle sosyal medyada paylaşıldığında viral olabiliyor. Bu kez Fransa'dan paylaşılan bir video, sosyal medyada ses getirdi. Videoda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir okulu ziyaret ettiği ve öğrencilerle birlikte yemek yediği görüldü. Dikkatleri çeken şey ise bu okulun yemekhanesindeki menü oldu.