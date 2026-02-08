onedio
Fransa Cumhurbaşkanı da Yedi: İşte Bir Fransız Devlet Okulunun Öğle Yemeği Menüsü!

Dilara Bağcı Peker
08.02.2026 - 17:28

Avrupa'daki ve Amerika'daki okullarla bizim okullarımız arasında bazı farklar bulunuyor. Bu farklar özellikle sosyal medyada paylaşıldığında viral olabiliyor. Bu kez Fransa'dan paylaşılan bir video, sosyal medyada ses getirdi. Videoda, Fransa Cumhurbaşkanı  Emmanuel Macron'un bir okulu ziyaret ettiği ve öğrencilerle birlikte yemek yediği görüldü. Dikkatleri çeken şey ise bu okulun yemekhanesindeki menü oldu.

Peki menüde neler var?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Vesoul'daki Les Haberges lisesinde öğrencilerle öğle yemeği yedi. Fransa'da 15 yaşın altındakilere sosyal medya yasağının getirilmesinin ardından Macron, öğrencilerle bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflarda dikkat çeken ise, okulun öğle yemeğindeki menüsü oldu.

Macron'un da öğrencilerle beraber yediği menüde sosis, haşlanmış mercimek, makarnalı salata olduğu görüldü.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
