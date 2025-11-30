Flörtünle Enerjinin Tuttuğunu Anlamanın 11 Yolu

Yeni biriyle tanışıldığında ilk zamanlar her şey çok güzel gidiyor. Ama tabii ki bir süre sonra o heyecan bitiyor ve iş uyuma geliyor. Karşındakinden etkilenip etkilenmediğinin ötesinde birbirinizle enerjiniz tuttu mu buna bakman gerek. Çünkü enerji uyumu, uzun vadeli bir ilişkinin temeli. Peki flörtünle ne durumdasın, enerjiniz tutuyor mu?