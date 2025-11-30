Flörtünle Enerjinin Tuttuğunu Anlamanın 11 Yolu
Yeni biriyle tanışıldığında ilk zamanlar her şey çok güzel gidiyor. Ama tabii ki bir süre sonra o heyecan bitiyor ve iş uyuma geliyor. Karşındakinden etkilenip etkilenmediğinin ötesinde birbirinizle enerjiniz tuttu mu buna bakman gerek. Çünkü enerji uyumu, uzun vadeli bir ilişkinin temeli. Peki flörtünle ne durumdasın, enerjiniz tutuyor mu?
1. Yanında rahat ediyorsan bu önemli bir işaret!
2. Aynı tepki veriyorsanız bu da bir işaret.
3. Beraberken zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz.
4. Onunlayken tam hissediyorsun.
5. Bakışlar her şeyi anlatır.
6. Seni tüketmiyor, hatta ilham veriyor.
7. Kişisel alana saygı, en önemli göstergelerden biri.
8. Beraber yaptığınız her şey kıymetlidir.
9. Aranızda öyle süslü cümlelere ihtiyaç yok.
10. Flörtün seni dinliyorsa enerjinin uyduğuna emin olabilirsin.
11. Eve döndüğünde bile yaşattıklarının hissi hep seninle!
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
