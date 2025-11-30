onedio
Flörtünle Enerjinin Tuttuğunu Anlamanın 11 Yolu

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
30.11.2025 - 22:01

Yeni biriyle tanışıldığında ilk zamanlar her şey çok güzel gidiyor. Ama tabii ki bir süre sonra o heyecan bitiyor ve iş uyuma geliyor. Karşındakinden etkilenip etkilenmediğinin ötesinde birbirinizle enerjiniz tuttu mu buna bakman gerek. Çünkü enerji uyumu, uzun vadeli bir ilişkinin temeli. Peki flörtünle ne durumdasın, enerjiniz tutuyor mu?

1. Yanında rahat ediyorsan bu önemli bir işaret!

Herkesin yanında rahat olmak mümkün değil. Yanında rahat olduğun kişiyle enerjin tutuyordur. Eğer flörtünün yanında kasılmıyorsan ve rahatsan o zaman bu, enerjinizin tuttuğunun bir işareti olabilir. Onunlayken konuşmalarını hiç öyle tartıp biçmene gerek kalmaz. Yüreğinden geldiği gibi konuşabilir ya da davranabilirsin.

2. Aynı tepki veriyorsanız bu da bir işaret.

Aynı anda gülmek ya da bir şeye aynı tepkiyi vermek, genellikle enerjisi tutanların yaşadıkları bir şey. Bu tarz ortak tepkiler, bilinçaltınızın uyum içinde olduğunu gösterir. Bunlar basit denk gelişler gibi olsa da aslında enerjinizin nasıl uyumlu olduğunu kanıtlıyor.

3. Beraberken zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz.

Beraberken bir bakmışsın saatler geçmiş. Bu sizin ne kadar uyumlu olduğunuzu gösteren bir işaret. Çünkü beraberken onunla vakit geçirmek dışında hiçbir şeyin önemi kalmaz. Sohbetler uzayıp gidiyorsa ve zaman akıp geçiyorsa o zaman enerjinizin uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.

4. Onunlayken tam hissediyorsun.

Flörtün sana kendini tamamlanmış hissettiriyorsa o zaman enerjinizin uyduğunu söyleyebiliriz. Bazı flörtler sana kendini eksik hissettirir ama enerjinin tuttuğu biriyse o zaman eksik hissetmezsin. Kendini flörtünün yanında daha huzurlu hissettiğinde enerjileriniz uyumludur diyebiliriz.

5. Bakışlar her şeyi anlatır.

Ona baktığında ya da o sana baktığında her şey bir anda durur sanki. Aranızdaki elektrik, o bakışlardan dışarıdan bile hissedilir. Göz temaslarınız kaçamak değil ama güven veren bakışlardır. Gözleriniz ortaya çıkan enerjiyi göstermeye yeter de artar bile!

6. Seni tüketmiyor, hatta ilham veriyor.

Birçok ilişkide partnerler birbirini tüketiyor. Ama enerjinin tuttuğu flörtünle bunun tam tersinin olduğunu göreceksin. Yani bu ilişkideyken kendini tükenmiş değil, tam tersi ilham dolu hissediyorsun. Senin potansiyelini bastırmak yerine ortaya çıkaran kişi enerjinin uyduğu kişi olabilir!

7. Kişisel alana saygı, en önemli göstergelerden biri.

Bazı flörtlerde kimse kimseye saygı duymuyor. Kıskançlık krizleri, alan ihlalleri derken saygısızlık çok sık görülüyor. Ama alana saygı duymama pek normal değil. Bunların olmadığı ve herkesin alanına saygı duyduğu bir ilişki, enerjilerin birbirine uyduğunu gösterebilir. Çünkü enerjinin tutması demek karşılıklı güvenin olması da demek!

8. Beraber yaptığınız her şey kıymetlidir.

Flörtünle yaptığın her şey aslında çok eğlenceli ve keyifli olmalı. Eğer basit anlarda bile eğleniyor ve keyif alıyorsan enerjinizin tuttuğunu söyleyebiliriz. Beraberken basit bir kahve içmek ya da akşam yemeği yapmak bile kıymetlidir.

9. Aranızda öyle süslü cümlelere ihtiyaç yok.

Eğer enerjinin tuttuğu biriyleysen o zaman aranızda yapay hiçbir yok demektir. Aranızdaki her şey olabildiğince doğaldır. Kendini kasmadan takılabildiğin flörtünle enerjinin uyumlu olduğu kesin. Bu uyum olmadığında hiç böyle davranamazsın, bize inan!

10. Flörtün seni dinliyorsa enerjinin uyduğuna emin olabilirsin.

Dinlemek dediysek öyle bir şeylerle uğraşırken kulağının sende olması demek değil. Seni tam anlamıyla dinlemesi ve duymasından bahsediyoruz. Dediklerini takip etmesi ve daha sonra verdiğin detayları hatırlaması, seni önemsediğinin ve gerçekten dikkate aldığının göstergesi.

11. Eve döndüğünde bile yaşattıklarının hissi hep seninle!

Ayrıldınız ve eve döndün. Ama flörtünün sana hissettirdikleri devam ediyorsa o zaman doğru yoldasın demektir. Bu flörtünün enerjisinin seninle uyumlu olduğunu gösterir. Onla beraberken hissettiğin huzur, eve döndüğünde de devam ediyorsa fiziksel mesafelere rağmen aranızdaki bağın kopmadığı ortada!

