Final Yapan Popüler Diziden Yeni Reyting Rekortmenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Teşkilat tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı. TRT 1’in popüler dizisi yeni sezona başladığından bu yana birinci olmayı sürdürüyor. Tek güçlü rakibi ise NOW’da yayınlanan Sahtekarlar oluyor. Sahtekarlar bir süredir tüm kategorilerde ikinciydi. Ancak dün Total ve ABC1’de ikinci, AB’de üçüncü oldu. Show TV’den Bahar ise gün değişikliğine gitmişti ve dün yeni gününde ilk kez yayınlandı. Total’de altıncı, AB’de beşinci ve ABC1’de altıncı oldu. Gün değişikliğinde reyting düşüşü yaşadı.