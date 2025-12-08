onedio
Final Yapan Popüler Diziden Yeni Reyting Rekortmenine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.12.2025 - 16:24

8 Aralık Pazartesi televizyon gündemi oldukça hareketli geçti. Gün içinde dizilerden gelen haberler ve sosyal medyada konuşulan anları sizlere aktarmıştık. Tüm detayları takip edemeyenler için günün dikkat çeken gelişmelerini tek bir yerde topladık. 

İşte 8 Aralık Pazartesi televizyon dünyasında yaşananlar…

Geçtiğimiz haftalarda Kral Kaybederse’nin final yapacağı doğrulandı. Şimdiyse son bölümünün fragmanı yayınlandı.

Başarılı oyuncu kadrosuyla Kral Kaybederse ilk başladığında ekranlara damga vurmuştu. Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan hikaye izleyici tarafından epey sevilmişti. Aynı isimli kitabın dizisi olan projenin final fragmanı sevenlerini üzdü. Hikayenin 30. bölümle sonlanacak olmasıyla izleyicilerden veda mesajları geldi. Dizi 30. bölümüyle salı akşamı Star TV’de son kez yayınlanacak.

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

Ancak 1-7 Aralık sonuçlarına bakıldığında Taşacak Bu Deniz sonunda tüm kategorilerde birinci oldu. Uzak Şehir’i geçerek Total, AB ve ABC1’de haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başardı. TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz ve Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in rekabeti bakalım haftaya nasıl sonuçlanacak?

Çarpıntı dizisi 13. bölümüyle seyircilere veda etti.

Final bölümü için seyirciler X’te buluştu. Kadroya övgüler gelirken bir de dikkat çeken bir sahne oldu. Dizinin afişinin, son sahnede canlandırılması beğeni kazandı.

7 Aralık Pazar reyting sonuçları açıklandı.

Teşkilat tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı. TRT 1’in popüler dizisi yeni sezona başladığından bu yana birinci olmayı sürdürüyor. Tek güçlü rakibi ise NOW’da yayınlanan Sahtekarlar oluyor. Sahtekarlar bir süredir tüm kategorilerde ikinciydi. Ancak dün Total ve ABC1’de ikinci, AB’de üçüncü oldu. Show TV’den Bahar ise gün değişikliğine gitmişti ve dün yeni gününde ilk kez yayınlandı. Total’de altıncı, AB’de beşinci ve ABC1’de altıncı oldu. Gün değişikliğinde reyting düşüşü yaşadı.

Taşacak Bu Deniz’in yönetmeni Çağrı Bayrak soru-cevap yaptı. Setin en çalışkanı, en unutkanı, en duygusal sahne derken izleyiciler videoya beğeni yağdırdı.

Taşacak Bu Deniz her cuma yeni bölümüyle ekranlara gelirken reyting listelerinde de birinci oluyor. Dizinin cuma günü için rakibi Kızılcık Şerbeti, haftalık tabloda bakıldığında ise Uzak Şehir. Ancak Taşacak Bu Deniz her iki diziyi de sıralamalarda geçiyor. Eleni’nin ailesini bulmak adına geldiği Trabzon’daki hikayesiyle izleyiciler her hafta ekrana kilitleniyor.

Kızılcık Şerbeti’nde bir ayrılık daha yaşandı.

Kıvılcım ve Ömer çiftinin bir erkek çocukları olmuştu. Bebeğin diziden ayrıldığını annesi paylaşımıyla dile getirdi. Hal böyle olunca izleyiciler de Kemal bebeğe ne olacağını merak etti. Kıvılcık karakterinin yeniden evlat acısı çekeceği iddiaları, senaryonun nasıl ilerleyeceği, yoksa yalnızca oyuncu değişikliği mi yaşanacağı sosyal medyada yer alan sorulardan oldu.

Milyoner’de joker kullanılan soru gündem oldu,

Perşembe ve pazar akşamları yayınlanan programda zaman zaman yarışmacıların jokerlerini kullandığı basit sorular sosyal medyada gündeme gelebiliyor. Geçtiğimiz akşam da aynı durum yaşandı. Yarışmacıya aşağıda yer alan “Hangisi Türkiye’dedir?” sorusu yöneltilmişti. Şıklar ise “Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü” şeklindeydi. Atmosferin etkisiyle heyecanına yenik düşen yarışmacı soruya yanıt vermek için seyirci joker hakkını kullandı. Ardından ise seyirciler yüzde yüz oranla “Valens Su Kemeri” yanıtını verdi. Yarışmacı yine de “Seyirciye güvenmiyorum” diyerek tereddüt yaşadı.

