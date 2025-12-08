onedio
Kral Kaybederse’nin Final Bölümünün Fragmanı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.12.2025 - 15:36

Star TV’de yayınlanan Kral Kaybederse yayın hayatının sonuna geldi. Final iddiaları bir süredir kulaktan kulağa dolaşıyordu ancak yapımdan resmi açıklama uzun süre gelmemişti. Geçtiğimiz haftalarda Kral Kaybederse’nin final yapacağı doğrulandı. Şimdiyse son bölümünün fragmanı yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte Kral Kaybederse’nin final fragmanı 👇

Başarılı oyuncu kadrosuyla Kral Kaybederse ilk başladığında ekranlara damga vurmuştu.

Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan hikaye izleyici tarafından epey sevilmişti. Aynı isimli kitabın dizisi olan projenin final fragmanı sevenlerini üzdü. Hikayenin 30. bölümle sonlanacak olmasıyla izleyicilerden veda mesajları geldi. 

Dizi 30. bölümüyle salı akşamı Star TV’de son kez yayınlanacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
